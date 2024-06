Le retour des onze rouges et noirs du Lion unioniste

Dans le cadre des communications du président de l'assemblée, le chef de groupe av-vdau, albert chatrian, a informé que «à partir de la prochaine séance du conseil de la vallée, nous donnerons vie à un nouveau groupe composé de 11 conseillers, sous le symbole de l’union valdôtaine. c’est une autre étape importante du parcours de recomposition de l’aire autonomiste, sanctionné par le congrès extraordinaire de dimanche 16 juin. avec la formation du nouveau groupe, qui va ultérieurement simplifier le cadre politique, la majorité régionale se trouvera renforcée dans son action administrative, grâce au partage du même projet politique. un projet qui souhaite réaliser les aspirations de notre communauté à l’autogouvernement et à la pleine valorisation du statut d’autonomie.»

cette nouvelle configuration marque un retour à une position dominante pour l’union valdôtaine au sein de l'assemblée régionale, devenant ainsi le groupe le plus nombreux. après une période de fragmentation et de divisions internes, la réunification sous une bannière commune représente une avancée significative pour le mouvement autonomiste de la vallée d'aoste. le chef de groupe a souligné que cette unité retrouvée permettrait non seulement une meilleure cohésion interne mais aussi une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques régionales.

le président de l'assemblée a ajouté que «cette consolidation est essentielle pour affronter les défis à venir, notamment en matière de développement économique, de protection de l’environnement et de sauvegarde des traditions culturelles. l’autonomie n’est pas seulement un objectif politique, mais un moyen de garantir un avenir prospère et durable à notre région. nous sommes déterminés à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs.»

les conseillers présents ont salué cette initiative, voyant dans cette réunification une opportunité de renforcer la voix de la vallée d'aoste sur la scène nationale. le débat sur les priorités à venir a permis de mettre en lumière l'importance de la coopération et de la solidarité entre les différents acteurs politiques, afin de défendre les intérêts de la région et de ses habitants.

ainsi, avec un groupe consolidé et une vision partagée, l’union valdôtaine semble prête à relever les défis de demain, en s'appuyant sur une solide tradition d'autogouvernement et de respect des spécificités locales. les travaux du conseil se poursuivront demain, avec de nombreuses propositions à l'ordre du jour qui seront examinées à la lumière de cette nouvelle dynamique politique.