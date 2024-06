Venerdì 21 giugno maratona musicale del Conservatoire per celebrare la “Festa della musica”

Per festeggiare l’inizio dell’estate e celebrare la “Festa della musica”, venerdì 21 giugno il Conservatoire de la Vallée d’Aoste organizza un pomeriggio di musica e canto senza interruzioni.

Dalle 15 alle 20 si alterneranno gruppi strumentali e formazioni corali, con la partecipazione dell’Accademia di Musica Moderna di Aosta e il Liceo Musicale di Chivasso, oltre che degli allievi e dei docenti dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta.

Ci sarà spazio anche per i più piccoli, con la presentazione del programma nazionale “Nati per la musica”, prevista in sala consultazione alle 15.30.

La maratona musicale si svolgerà tra l’auditorium Renato Callisto Arnod e la piazzetta esterna (condizioni meteo permettendo) della sede del Conservatoire, in via Guido Rey ad Aosta. Ingresso libero.

