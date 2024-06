Dal 7 al 13 luglio tornano i Workshop di Aosta Classica

Nell’estate 2024 “Aosta Classica Workshop”, la sezione di Aosta Classica dedicata ai corsi intensivi di perfezionamento con protagonisti della musica jazz contemporanea non solo nazionale, ritorna con una formula ancora più innovativa, proponendo, dal 7 al 13 luglio, masterclass jazz e concerti sul territorio cittadino.

Il progetto prevede che le residenze artistiche estive focalizzate sulla musica possano rappresentare un forte motivo di crescita culturale del territorio, di attrattività turistica e di animazione di tutta la città attraverso diversi appuntamenti con la musica jazz dal vivo, con l’obiettivo, in prospettiva futura, che Aosta Classica Workshop possa crescere e attirare sempre più studenti e offrire sempre più concerti per far risuonare la città di Aosta di musica.

Per rendere possibile la manifestazione è stata creata un’ulteriore rete di partner istituzionali come la Fondazione Crt, che supporta Aosta Classica da 28 anni, e Cva Spa, che a sua volta è a fianco del festival da 7 anni. A loro si è affiancata anche Confcommercio della Valle d’Aosta che supporterà l’inaugurazione del Primo Premio Aosta Classica che vedrà l’esibizione del miglior gruppo del 2023 e l’attribuzione di una borsa di studio ai suoi componenti. Si tratta del “Misteroso ensemble” formato da Zeno Demarco – piano, Andrea Amato – contrabbasso, Lorenzo Pescio – batteria.

Il Convitto Federico Chabod sarà la residenza ufficiale che ospiterà gli studenti e alcuni docenti nelle sue camere, e sarà poi la sede delle prove di alcune masterclass. Un’altra parte dei workshop sarà invece ospitata nei locali della Fondazione Maria Ida Viglino.

La settimana si aprirà con un evento unico in piazza Chanoux, con inizio alle ore 21,30. Mario Biondi sarà l’ospite d’eccezione del concerto della Aosta Classica Big Band che eseguirà per una parte del concerto alcuni standard jazz e poi accompagnerà Mario Biondi nella rivisitazione di alcuni suoi successi riarrangiati per big band da Manuel Pramotton, che è anche il direttore musicale della Aosta Classica Big Band.

In vista della crescita dei giovani talenti della musica, fornendo loro ulteriori opportunità di maturazione, sono stati stretti accordi con i conservatori di Alessandria, Torino, Brescia, Milano, del Centro Formazione Musicale di Torino e della Scuola di formazione e orientamento musicale di Aosta.

La collaborazione con le università di musica e le realtà che si dedicano alla didattica musicale farà sì che gli istituti che hanno aderito all’iniziativa coinvolgeranno nelle masterclass i loro docenti e giovani formazioni delle proprie scuole disponibili a lavorare per il festival.

Ragazzi e ragazze avranno la possibilità di frequentare gratuitamente i workshop dei seguenti docenti: Manuel Pramotton, sax e direttore Big Band di Aosta Classica, Marco Volpe ed Enzo Zirilli, batteria e ensemble jazz, Riccardo Ruggieri, pianoforte, Alessandro Maiorino, contrabbasso e basso elettrico, Andrea Andreoli e Rémy Vayr Piova, trombone e ensemble fiati Marco Tindiglia, chitarra e ensemble jazz e Andy Sheppard, big band e ensemble jazz.

Gli studenti oltre a frequentare i seminari, avranno tutti la possibilità di esibirsi in concerti preserali del festival per una settimana di musica su tutto il territorio della città di Aosta. Tra le sedi selezionate per i concerti un occhio di riguardo è stato tenuto per i siti di pregio archeologico quali gli scavi di piazza Caveri, il Criptoportico forense, il Museo Archeologico Regionale, ma le esibizioni dei giovani concertisti interesseranno anche altre zone della città come i giardini del quartiere Cogne, il quartiere Dora, piazza Narbonne o la Cittadella dei giovani.

Tranne che in occasione del concerto di Mario Biondi e della giornata di venerdì 12 luglio, ogni giorno verranno proposti due concerti in contemporanea alle ore 19 in due differenti luoghi. Giovedì 11 luglio saranno tre i concerti in programma perché ai due concerti preserali si aggiungerà un concerto serale alla Cittadella dei giovani con protagonisti nuovamente l’Aosta Classica Big Band che questa volta suonerà accompagnando e venendo diretta dal sassofonista inglese Andy Sheppard, docente ospite di Aosta Classica Workshop. Sabato 13 luglio il programma prevede, invece, due concerti alla Cittadella dei giovani: alle ore 15 si esibirà l’ensemble dei corsisti dei Workshop e alle ore 18 sarà la volta della formazione dei docenti.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.aostaclassica.it.





«Per il secondo anno - dichiara l’assessore alla Cultura, Samuele Tedesco – confermiamo la formula del workshop che permette alla città di tornare a “respirare” l’aria di “Aosta Classica”, e quest’anno, oltre che con i concerti diffusi sul territorio, lo faremo anche con un grande nome della scena pop internazionale più sofisticata che aprirà la rassegna nel cuore di Aosta. Le masterclass di Aosta Classica crescono, coinvolgendo diverse realtà italiane nel campo della formazione musicale, facendo rivivere alla città la fortunata stagione artistica che era nata dalla collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole».