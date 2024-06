Definiti i tre progetti finanziati dal bando di CSV e ITAS MUTUA

Sono stati 11 i progetti presentati da 16 diversi enti del terzo settore

nell’ambito del bando proposto da CSV VDA ODV e ITAS MUTUA per sostenere

progetti di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione

sociale che abbiano un positivo impatto sullo sviluppo sociale ed economico del

territorio e della comunità della Valle d’Aosta.

Il bando, finanziato da ITAS per 10.000 euro, sosterrà i tre progetti che, al termine

della valutazione hanno totalizzato 100 punti.

Il progetto Volontari…amo! della Petite Ferme du Bonheur verrà finanziato

con 5.000 euro: per due settimane ragazzi normodotati verranno coinvolti in attività

con ragazzi con disabilità, un modo per imparare a comprendere le sfide e le

potenzialità delle persone con disabilità, abbattendo pregiudizi e promuovendo una

cultura basata sull'accettazione, l’inclusione e il rispetto delle diversità.



Con 3.000 euro è stato finanziato il progetto La voce della speranza/Filo

d’argento di Auser e Uniendo Raices, dedicato agli anziani per la creazione del

coro “La voce della speranza” e un punto di ascolto telefonico, due strumenti che

hanno l’obiettivo di creare aggregazione e tenere lontana la solitudine, permettendo

loro di vivere una vita più inclusiva e serena.



Infine, circa 2.000 euro sono destinati all’AVIS Comunale di Châtillon per

Diciottenni con AVIS, un progetto che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani

diciottenni alla pratica della donazione del sangue attraverso una serie di interventi di

presentazione dell'associazione in vari momenti pubblici.