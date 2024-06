Nessun rischio per elisoccorso e Protezione Civile con esternalizzazione servizi antincendio aeroporto

Al centro dell'interpellanza del gruppo, una serie di interrogativi puntuali: il cronoprogramma per l'esternalizzazione, previsto a partire dal 1° luglio prossimo, la dotazione organica e le figure professionali necessarie, il numero e le tipologie dei mezzi concessi in comodato d'uso gratuito alla società che si aggiudicherà il servizio, e la necessità di aggiornare il decreto del Presidente della Regione n. 268/2018, non più allineato con la normativa vigente.

Il Presidente della Regione ha risposto rassicurando che l'assenza dei Vigili del fuoco professionisti all'aeroporto non comprometterà le attività di elisoccorso e protezione civile. Ha ricordato l'approvazione della delibera di Giunta 348/2024, che delega ad Avda la funzione di stazione appaltante e gestore delle attività per individuare il soggetto qualificato cui affidare il servizio antincendi.

La società Avda ha già avviato interlocuzioni con Enac e con il Corpo valdostano dei Vigili del fuoco per il passaggio dei mezzi necessari: tre Aispsp, un'auto furgone polisoccorso e un'auto botte pompa, tutti in fase di manutenzione straordinaria per garantire il loro perfetto stato al momento del trasferimento. Inoltre, Avda procederà a breve con un avviso di pre-informazione per l'indizione di una gara europea a procedura ristretta. L'organico sarà definito da Avda sulla base delle indicazioni di Enac e in conformità alle norme vigenti, seguendo un'analisi del rischio aeroportuale e le previsioni di traffico.

Con l'applicazione delle nuove norme, il decreto sarà emesso direttamente da Enac, modificando così le specifiche aeroportuali e la certificazione dell'aeroporto.Dal canto loro, i rappresentanti del gruppo PCP hanno espresso preoccupazione per l'assenza futura dei Vigili del fuoco presso l'aeroporto, sottolineando come questa esternalizzazione possa vanificare l'alta formazione acquisita dal personale nel servizio antincendio aeroportuale, diventato anche istruttore in questo ambito. Hanno manifestato dubbi sulla conclusione del processo entro il primo di luglio, evidenziando che il cronoprogramma è ancora nelle fasi iniziali e alle interlocuzioni con Enac. Inoltre, hanno criticato la presunta futura definizione dell'organico, facendo notare che già un mese fa erano comparsi annunci di ricerca di personale antincendio per l'aeroporto su giornali online locali.

Infine, hanno accolto positivamente il fatto che i mezzi concessi in comodato d'uso saranno consegnati in perfetto stato, pur osservando che le manutenzioni necessarie erano richieste da tempo dai Vigili del fuoco senza mai trovare soddisfazione.Il dibattito resta aperto, con molte incognite ancora da risolvere prima della scadenza del 1° luglio. Sarà fondamentale monitorare l'evoluzione di questa esternalizzazione per comprendere se riuscirà a garantire la sicurezza dell'aeroporto Corrado Gex senza compromettere le competenze e l'efficienza acquisite dal personale dei Vigili del fuoco nel corso degli anni.