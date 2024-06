Entretien avec Daniele De Giorgis: Un engagement renouvelé pour l'Autonomie de la Vallée d'Aoste

Daniele De Giorgis, sindaco di Lillianes, è uno dei due candidati alla Presidenza della riunificata Union Valdôtaine che ha indicato suo vive presidente vicario Pierre Bonel, ex sindaco di Arnad, mentre indica come tesoriere l’ingegner Thierry Rosset di Roisan. L’altro candidato è Joel Farcoz, consigliere del comunune di Gignod che ha indicato come sua vice presidente Patrizia Morelli, già consigliera regionale; il candidato tesoriere è invece Miche Savin, sindaco di Challand-Saint-Victor.

Cet entretien avec Daniele De Giorgis met en lumière les aspirations et les priorités du candidat président de l'Union Valdôtaine. Il incarne une vision dynamique et inclusive pour le futur du Mouvement, renforçant l'importance de l'autonomie et de la participation collective dans le contexte actuel

Monsieur De Giorgis, en tant que candidat président de l'Union Valdôtaine, quelles sont vos priorités pour le futur du Mouvement?

“ Merci de me recevoir. Mes priorités se concentrent sur la revitalisation de l'Union Valdôtaine en réaffirmant notre engagement envers l'autonomie de la Vallée d'Aoste. Nous devons renforcer la participation collective des sections, recentrer notre activité politique autour de l'administration régionale et poursuivre le chemin de la réunification des différentes aires autonomistes. Notre but est d'être un modèle d'autogouvernement qui assure la croissance et la vitalité de notre peuple”.

Vous avez mentionné la nécessité d'une analyse sincère et objective de la situation actuelle. Quels sont, selon vous, les principaux défis que le Mouvement doit surmonter?

“ Le principal défi est de reconnecter notre Mouvement avec la base. Il est essentiel de valoriser le rôle des sections locales et de créer des conditions pour une participation plus dynamique. Il faut également intensifier le dialogue et les espaces de discussion, tout en stimulant la participation des jeunes. Cela implique aussi de surmonter les divisions internes et de travailler ensemble pour des objectifs communs, au-delà des intérêts individuels”.

Comment envisagez-vous de renforcer la centralisation de l'activité politique de l'Union Valdôtaine?

“ La politique doit revenir aux organes du Mouvement. Le Comité Fédéral doit obtenir le respect des engagements des élus envers le Mouvement. En même temps, nous devons soutenir nos élus, les accompagner et défendre leurs actions. C'est un équilibre entre direction ferme et soutien actif qui garantira notre efficacité”.

Le Congrès Extraordinaire de dimanche 16njuin 2024 est un moment clé pour l'Union Valdôtaine. Quels sont vos objectifs pour cet événement?

“Ce Congrès est le premier pas concret vers la réunification. Nous devons stimuler un débat constructif, transparent et inclusif, capable d'intégrer différentes sensibilités. Notre objectif est de créer des lignes de pensée et d'action réellement partagées, conformes aux principes de l'Union Valdôtaine. Nous voulons renforcer notre identité politique et montrer que nous sommes unis dans notre diversité”.

Les élections régionales de 2025 approchent. Comment préparez-vous le Mouvement pour ce rendez-vous important?

“ La préparation des élections implique un dialogue intensif avec les sections, les électeurs et les autres forces politiques de la région. Nous devons identifier les critères pour sélectionner les candidats qui incarnent les valeurs de l'Union Valdôtaine et qui possèdent les compétences pour relever les défis futurs. Il est crucial de rassembler un soutien large et de convaincre les électeurs qui se sont éloignés ou qui sont indécis”.

Vous proposez Pierre Bonel comme Vice-Président et Thierry Rosset comme Trésorier. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces choix?

“Pierre Bonel et Thierry Rosset sont des personnes de confiance qui partagent mes valeurs et mon engagement pour l'autonomie de la Vallée d'Aoste. Leur expérience et leur dévouement seront des atouts précieux pour notre Mouvement. Ensemble, nous formerons une équipe solide, capable de guider l'Union Valdôtaine vers un avenir prospère”.

En conclusion, quel message souhaitez-vous adresser aux Unionistes et à tous les habitants de la Vallée d'Aoste?

“J'appelle tous les Unionistes à se rassembler autour de notre vision commune et à travailler ensemble pour le bien de notre région. Nous devons être fiers de notre héritage et résolus dans notre quête d'autonomie. Chaque membre de notre communauté a un rôle à jouer dans ce projet collectif. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour la Vallée d'Aoste, où chacun se sent respecté et valorisé”.

Merci