Avviso asta pubblica per assegnazione in locazione locali comunali in via Colonnello Alessi 9-15

I locali dovranno essere utilizzati per la gestione ordinaria degli enti e delle associazioni del Terzo settore, con un'attenzione particolare per attività rivolte alla collettività residente nel quartiere Cogne.

La locazione avrà una durata di sei anni, rinnovabili. Il canone mensile stabilito è di 1.190 euro, ma non dovrà essere versato per i primi 36 mesi a fronte degli oneri di adeguamento dei locali a uso ufficio che saranno a carico del locatario. Inoltre, il canone sarà ridotto del 50% per la restante durata del contratto, viste le finalità sociali dell'utilizzo dei locali.

Una Commissione di gara avrà il compito di determinare l’ammissibilità delle offerte e di valutare l’offerta tecnica, assegnando un punteggio massimo di 100 punti a ciascuna proposta. La valutazione si baserà su tre criteri principali:

Qualità della proposta progettuale : fino a 70 punti

: fino a 70 punti Esperienza maturata dal proponente : fino a 20 punti

: fino a 20 punti Interventi migliorativi proposti rispetto al progetto di adeguamento già predisposto: fino a 10 punti

Gli interessati sono invitati a presentare le loro domande entro la scadenza indicata, seguendo le modalità previste dal bando. Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione necessaria, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Aosta o recarsi presso gli uffici competenti.

L'amministrazione comunale incoraggia la partecipazione di enti e associazioni che operano nel Terzo settore, con l'obiettivo di promuovere attività di valore sociale e collettivo a beneficio della comunità locale.