Buona risposta al Bando PNRR per l’ammodernamento dei macchinari agricoli

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che sono state numerose le domande di aiuto da parte di aziende valdostane presentate per il bando regionale previsto nell’ambito della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), destinato a sostenere l’innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

“Le risorse totali a disposizione ammontano a 1 milione 672 mila e 976 euro, afferma l’Assessore Marco Carrel, e il bando, al quale potevano partecipare le micro, piccole e medie imprese agricole, le cooperative e le associazioni, prevedeva sostegni finalizzati a sostenere gli investimenti per attrezzature e mezzi per l’agricoltura di precisione.”

«Le domande presentate sono state superiori alle nostre aspettative, prosegue l’Assessore. È oltremodo apprezzabile che gli agricoltori valdostani abbiano saputo cogliere questa opportunità, per innovare la loro attività. E’ stato determinante il lavoro svolto dagli uffici dell’Assessorato per la definizione e la promozione del bando, come determinante è stata la disponibilità dei tecnici e delle associazioni di categoria che desidero ringraziare per il prezioso contributo. Per rendere gli aiuti più accessibili, con pratiche burocratiche semplificate, è stato fondamentale l’assiduo confronto nel corso di questi mesi con il Ministero dell’Agricoltura”.

Nelle prossime settimane, gli Uffici competenti saranno impegnati nell’istruttoria delle domande pervenute e nella definizione della graduatoria definitiva, che sarà approvata entro il 31 agosto 2024.