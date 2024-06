Lascia che la Solidarietà entrai in crcolo

giugno 2024, si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un evento di fondamentale importanza che quest'anno giunge al suo 20° anniversario. Il claim scelto da Avis nazionale, "Lascia che la solidarietà entri in circolo: dona il sangue, dona il plasma", vuole essere una potente metafora: come il sangue circola nelle nostre vene, così il messaggio della solidarietà incondizionata vuole diffondersi tra le persone, attraversando confini e generazioni.

L'obiettivo principale di questa giornata è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione di sangue e plasma, essenziali per raggiungere l'autosufficienza dei farmaci plasmaderivati. Questi medicinali sono cruciali per salvare vite, e il loro fabbisogno è in costante aumento. Avis si rivolge soprattutto alle nuove generazioni, affinché diventino parte attiva di questo movimento di solidarietà.

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l'Avis Regionale Valle d'Aosta organizza una Tavola Rotonda il 14 giugno alle ore 18.30 presso la sala conferenze della Cogne Acciai Speciali ad Aosta. Questo evento sarà un'opportunità per approfondire il tema del claim di quest'anno e per discutere sull'importanza della donazione. Saranno presenti esperti del settore e testimonianze dirette di donatori e riceventi, che condivideranno le loro esperienze e l'impatto della donazione di sangue e plasma.

M'ILLUMINO DEL DONO

Per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, diversi comuni della Valle d'Aosta illumineranno di rosso i loro luoghi simbolici, creando un'atmosfera di condivisione e solidarietà. Ecco alcuni dei luoghi che si tingeranno di rosso:

Aosta : Porta Praetoria

: Porta Praetoria Villeneuve : Chatel Argent

: Chatel Argent Arvier : Castello di Arvier

: Castello di Arvier Pré-Saint-Didier : Campanile

: Campanile Morgex : Torre dell'Archet

: Torre dell'Archet Courmayeur : Stazioni del Pavillon e di Punta Helbronner a Skyway

: Stazioni del Pavillon e di Punta Helbronner a Skyway Gressan : Rotonda

: Rotonda Gignod : Torre

: Torre Bard : Forte di Bard

: Forte di Bard Pont-Saint-Martin : Arco romano, Torre di Pramotton, e Ponte romano

: Arco romano, Torre di Pramotton, e Ponte romano Challand Saint-Anselme : Municipio

: Municipio Antagnod: Campanile

Questi monumenti storici e siti di interesse archeologico diventeranno simboli luminosi della solidarietà, attirando l'attenzione della comunità e ricordando l'importanza della donazione.

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è un'occasione per riflettere sull'importanza della solidarietà e del dono. Donare sangue e plasma non solo salva vite, ma rafforza il tessuto sociale, unendo le persone in un gesto di altruismo. Partecipiamo tutti insieme a questa giornata, lasciando che la solidarietà entri in circolo e faccia la differenza.