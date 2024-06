Iniziati i Lavori del Consiglio Regionale del 5 e 6 Giugno 2024 con la commemorazione dei due maestri sci morti sullo Zerbion

Oggi, mercoledì 5 giugno 2024, e domani, giovedì 6 giugno, si stanno svolgendo i lavori del Consiglio regionale. L'assemblea ha inaugurato la seduta con un toccante ricordo di Elisa Arlian e Jean Daniel Pession, i due giovani maestri di sci tragicamente scomparsi sabato scorso in un incidente in montagna. I consiglieri hanno espresso profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime, così come alla comunità sportiva valdostana di cui entrambi erano membri attivi e amati.

Durante la sessione, è stato anche ricordato Ezio Diemoz, scomparso domenica scorsa. Diemoz era un componente del Consiglio direttivo dell’associazione Volontari del Soccorso della Valpelline, noto per il suo impegno instancabile e la sua dedizione al servizio della comunità. Le commemorazioni hanno segnato un momento di riflessione e unità, sottolineando l’importanza del sostegno reciproco in momenti di dolore collettivo.

Il Presidente del Consiglio ha riportato nelle sue comunicazioni i dettagli della riunione del Comitato d’indirizzo del Progetto Capire, avvenuta venerdì 31 maggio a Bologna, presso la sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il Comitato ha esaminato la proposta di lavoro per il 2024, evidenziando la necessità di instaurare un tavolo di lavoro interistituzionale tra esecutivi e legislativi. Questo tavolo mira a rendere più efficace il processo di valutazione delle politiche e a consolidare le buone pratiche amministrative.

Il progetto Capire, di cui la Valle d'Aosta è parte integrante, si propone di migliorare la governance e la trasparenza amministrativa attraverso una stretta collaborazione tra diverse istituzioni regionali. La riunione di Bologna ha segnato un passo avanti in questa direzione, ponendo le basi per un lavoro congiunto che potrà beneficiare l’intera comunità valdostana.

La sessione di questi due giorni testimonia un Consiglio regionale impegnato e coeso, capace di affrontare momenti difficili con solidarietà e di guardare al futuro con una visione chiara e condivisa. Le commemorazioni e gli aggiornamenti sui progetti interregionali dimostrano la volontà del Consiglio di mantenere un legame forte con la comunità, onorando chi ha dato tanto alla Valle d'Aosta e lavorando per un'amministrazione sempre più efficiente e trasparente.

La comunità valdostana può sentirsi orgogliosa dei suoi rappresentanti, che con serietà e partecipazione attiva affrontano le sfide quotidiane, mantenendo viva la memoria di chi ha lasciato un segno indelebile e guardando con fiducia alle opportunità future.