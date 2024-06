Corsi di formazione al di fuori della Valle d’Aosta: verificare che la qualifica o l’attestato siano riconosciuti dalla Regione

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, considerato il numero in costante crescita di persone che, interessate ad acquisire competenze per qualificarsi ed essere professionalmente attrattive, si iscrivono a corsi di formazione a pagamento al di fuori del territorio regionale o erogati online al fine di evitare truffe e raggiri, invita i cittadini a prestare la massima attenzione nel verificare, prima di effettuare l’iscrizione e il pagamento del corso, la serietà dell’ente erogatore e soprattutto la validità del titolo in esito.

A seguito di alcune segnalazioni, infatti,l'Assessorato comunica la presenza di corsi di formazione a pagamento che in esito non rilasciano titoli riconosciuti e dunque spendibili per l’esercizio, in particolare, di alcune professioni regolamentate.

Ricorda, inoltre, che un corso di formazione rilascia una qualifica, un attestato e/o un certificato riconosciuto dalla Regione se l’ente di formazione che lo organizza ha ottenuto specifica autorizzazione o approvazione dalla Regione in cui ha la propria sede, ovvero se l’ente è stato accreditato.

È possibile consultare la lista degli enti di formazione accreditati sui siti istituzionali delle Regioni italiane. Inoltre gli operatori degli uffici del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione sono a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e svolgere le necessarie verifiche, al fine di evitare il pagamento di corsi privi di qualsiasi valore formale. Per richieste o informazioni di dettaglio, è possibile scrivere a formazionefse@regione.vda.it.

Infine, ricorda ai cittadini interessati a seguire un corso di formazione per l’esercizio di professioni regolamentate, che la Regione autonoma Valle d’Aosta mette a disposizione i voucher per la formazione professionale, rimborsando l’80 per cento del costo complessivo di iscrizione e frequenza. Tutte le informazioni sono reperibili al link https://lavoro.regione.vda.it/<wbr></wbr>cittadini/formazione/voucher-<wbr></wbr>formativi/voucher-per-la-<wbr></wbr>formazione-professionale.