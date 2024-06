Legambiente boccia l'apertura al traffico della strada del Nivolet

Da oltre 20 anni, la domenica la strada per il Colle del Nivolet è chiusa al traffico automobilistico e motociclistico. Questa misura, frutto di un accordo tra il Parco Nazionale del Gran Paradiso, i comuni di Ceresole Reale e Valsavarenche, e la Città Metropolitana, è stata fondamentale per proteggere una delle aree naturali più preziose d'Italia dalle emissioni inquinanti, dal rumore, e dal disturbo alla fauna locale. Grazie a questa politica, il Parco ha potuto preservare la sua integrità ecologica e promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, ottenendo, in virtù delle scelte compiute, la Bandiera Verde di Legambiente con la seguente motivazione: per avere istituito la chiusura domenicale al traffico automobilistico privato del tratto terminale della strada del Colle del Nivolet nel parco del Gran Paradiso.

Tale accordo è in scadenza e la nuova dirigenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso ha dato il via libera ai mezzi motorizzati in tutti i giorni della settimana. La scusa è quella di raccogliere a dati pieno traffico per avere una panoramica completa degli impatti su ambiente e fauna, così poter progettare una futura regolamentazione dell'accesso al Colle che si trova a oltre 2600 metri di altitudine.



“Riaprire il Colle del Nivolet al traffico per ottenere dati su quello stesso traffico che poi si vorrà limitare è un controsenso – afferma Alice De Marco, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – È necessario cambiare approccio con l’ambiente montano, che dobbiamo sempre più tutelare e preservare. Soprattutto all’interno di Parchi Nazionali, ma non solo, è necessario investire sul turismo lento e sulla fruizione consapevole dell’ambiente montano. Non sono luoghi che si prestano, per la loro delicatezza, al turismo di massa mordi e fuggi, men che meno motorizzato. Fauna e flora locali tutelati e protetti. La scelta fatta dal Parco è evidentemente ideologica, è in forte controtendenza con quanto fatto negli anni passati e rappresenta un pericoloso passo indietro che mette a rischio un ambiente delicato e preziosissimo. Per questo chiediamo che si ritorni sulla decisione presa”.