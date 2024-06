Il fondamentale ruolo della Struttura di Medicina Legale dell’USL in Valle d'Aosta

Nel fitto mosaico delle strutture sanitarie della Valle d'Aosta, un'eccellenza emerge con chiarezza: all’interno del Dipartimento di Prevenzione opera la Struttura Complessa di Medicina Legale, diretta con professionalità e dedizione dal dottor Maurizio Castelli.

Con una media di circa 5000 pratiche all'anno, questa istituzione rappresenta un pilastro fondamentale nell'assicurare valutazioni mediche approfondite e imparziali per una vasta gamma di scopi, dalle certificazioni di idoneità (ed esempio per le patenti di guida), alle prestazioni LEA.

Ma cosa si nasconde dietro a questi numeri? Un lavoro instancabile e una dedizione senza pari da parte di un team di professionisti altamente qualificati. Ogni pratica, ogni certificazione, è frutto di un impegno costante e meticoloso da parte di medici, personale amministrativo ed operatori socio-sanitari, tutti uniti nell'obiettivo comune di garantire la migliore assistenza possibile ai cittadini della Valle d'Aosta.

E l'attività di questa struttura, che si estende con una diffusione capillare sull’intero territorio valdostano, è un punto di riferimento per la salute e il benessere di tutta la regione.

La struttura, con sede in Località Amérique, 7, 11020 Villair-Amerique Aosta, si impegna attivamente nel fornire tutele e benefici agli aventi diritto, sia che si tratti di cittadini che necessitano di supporto per la mobilità, sia di lavoratori colpiti da patologie gravi ed invalidanti.

Ogni anno, vengono effettuate oltre 350 visite per il rilascio del contrassegno parcheggio e circa 80 lavoratori ricevono assistenza per patologie invalidanti.

Ogni anno, la struttura si occupa di oltre 1000 visite necroscopiche e certificazioni di morte, fornendo un servizio indispensabile per le famiglie in lutto e garantendo un supporto prezioso in momenti di dolore e difficoltà.

Ma non solo: la Closure, o chiusura cognitiva, rappresenta un altro aspetto fondamentale del lavoro svolto da questa struttura. Gli operatori non si limitano a fornire pareri medici; sono anche un punto di riferimento per le famiglie che devono affrontare eventi luttuosi, offrendo conforto e comprensione in momenti difficili. Il loro ruolo è fondamentale nel garantire una presa in carico completa e umana per coloro che si trovano ad affrontare la perdita di un caro.

E poi c'è il valore preventivo delle indagini necrosettorie, incarnato nel motto "Mortui Vivos Docent". Infatti, "I morti insegnano ai vivi" ovvero ogni autopsia, ogni ricognizione cadaverica esterna, porta con sé una lezione preziosa per la medicina e la società. Nel 2023, sono state effettuate 32 autopsie e 73 ricognizioni cadaveriche esterne mentre, nel primo quadrimestre del 2024, il numero è aumentato registrando 27 autopsie e 29 ricognizioni cadaveriche esterne.

Ma l'impegno di questa struttura va oltre il suo ruolo di assistenza medica. Il suo personale è attivamente coinvolto nella formazione delle nuove leve di infermieri valdostani e contribuisce alla ricerca scientifica, partecipando a corsi di formazione, progetti di ricerca regionali e nazionali, e collaborando alla redazione di articoli per importanti riviste e portali web che si occupano di Medicina Legale.

La struttura si distingue anche per la sua costante ricerca di innovazione e miglioramento. Gestisce autonomamente il CUP delle prestazioni medico-legali e, con l'introduzione in via sperimentale (previsto nei prossimi mesi) di un sistema di prenotazione attraverso portale web - gestito direttamente dall’utenza - auspica una semplificazione delle procedure amministrative.

Infine bisogna ricordare l'importante funzione svolta dal Servizio della Medicina dello Sport, che opera all’interno della S.C. Medicina Legale, che rilascia oltre 4000 certificazioni di idoneità sportiva, agonistica e non, all’anno.

In un mondo in cui la salute è spesso messa alla prova, la Struttura Complessa di Medicina Legale svolge un ruolo importante – insieme alle altre Strutture del Dipartimento di Prevenzione – in ambito di promozione della salute, prevenzione, assistenza - nell’esclusivo interesse della comunità valdostana.