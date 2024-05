Respiration jeunesse : 1400 jeunes ont pu tisser nouveaux liens

De mai 2023 à août 2024, quelques 1400 jeunes ont pu prendre l’air et tisser des liens entre «voisins» à l’occasion de nombreux séjours transfrontaliers entre la France et l’Italie, répartis en 3 parcours : immersif, éducatif et événementiel, qui font partie du Projet européen ALCOTRA Respiration jeunesse. À la suite de ces 15 mois d’échanges pensés comme une «respiration» en réponse aux conséquences de la crise sanitaire, il est désormais temps de faire le bilan au coeur du magnifique Parc du Grand Paradis.

À l’occasion de la clôture du projet qui aura lieu le 30 mai à la Maison Grivola de Cogne, à 18h30, en Vallée d’Aoste : les jeunes participants du parcours immersif témoigneront de leur expérience et raconteront, avec leurs mots, leurs envies, rêves et visions des territoires et des montagnes sous la forme de vidéos, podcasts, fresque.

Cette présentation de matière collective se fera en présence des adultes et des élus qui seront invités à écouter la parole des jeunes, mais aussi de respirer avec eux dans la nature. Elle sera suivie par un remerciement de l’ensemble des partenaires puis d’une présentation et de la signature d’une charte transfrontalière pour l’éducation à la montagne des jeunes valdôtains, savoyards et haut-savoyards. Cette «soirée au sommet» sera également le bon moment pour envisager, déjà, les suites de cette belle aventure et consolider encore, les relations franco-italiennes.

Le jeudi 30 après-midi, les invités iront se mettre au vert : au programme, activités sportives en montagne sous la thématique «Respirer et découvrir Cogne et sa montagne». Une manière ludique et sympathique de découvrir la faune et la flore locale à travers une belle balade au coeur de la forêt du Parc du Grand Paradis.

Puis, la soirée sera dédiée à la restitution de la parole des jeunes avec la présentation de leurs projets et idées avant d’ouvrir le bal des festivités avec danses et musiques franco-italiennes.

Respiration Jeunesse est un projet transfrontalier à destination des jeunes de Savoie, de Haute-Savoie et de la Région autonome Vallée d’Aoste. Plusieurs temps forts ont été proposés autour de la montagne, du sport et de ses valeurs éducatives et citoyennes, tantôt au chalet Montvauthier aux Houches en Haute-Savoie, au chalet Lionel Terray à Courchevel en Savoie ou en Vallée d’Aoste (Courmayeur, Cogne et Cervinia).

Au programme : journées et séjours d’immersion au sein de centres d’hébergement collectif pour des activités récréatives, éducatives et sportives. Pour s’échapper temporairement et vivre une exploration sociale et créative de nos environnements.