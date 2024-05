Assemblea CPEL: Pareri positivi su bilancio, finanziamenti e inclusione sociale

L'incontro è stato aperto con un commosso ricordo di Leo Vallomy, Vice Sindaco di Lillianes, recentemente scomparso. Le parole dei rappresentanti presenti hanno sottolineato il contributo significativo di Vallomy alla comunità e la sua dedizione al servizio pubblico.

Esame del Disegno di Legge regionale sull'assestamento al bilancio di previsione 2024

Il primo punto all’ordine del giorno ha visto i rappresentanti degli Enti Locali valdostani prendere in esame il disegno di legge regionale riguardante l’assestamento al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2024. L'Assemblea ha espresso un parere positivo, sottolineando alcune considerazioni specifiche. In particolare, è stata evidenziata la necessità di una programmazione coordinata degli interventi di edilizia scolastica, che tenga conto delle esigenze dei vari Comuni, e l'importanza del completamento del piano per la messa in sicurezza degli incroci delle arterie principali con la viabilità regionale.

Pareri sulle proposte di deliberazione della Giunta regionale

Successivamente, l’Assemblea ha dato parere positivo a due proposte di deliberazione della Giunta regionale:

Finanziamenti Regionali per il 2024: Approvazione degli importi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti regionali per l’anno 2024, nonché delle direttive agli Enti gestori dei servizi per anziani e inabili. Inserimento dei Minori con Disabilità: Determinazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento agli Enti Locali delle risorse necessarie a favorire l’inserimento dei minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi.

Proposta di Legge Regionale n. 135 su Interventi a Favore delle Persone Affette da Celiachia

L’Assemblea ha esaminato la proposta di legge regionale n. 135, riguardante "Interventi a favore delle persone affette da celiachia", esprimendo un parere favorevole. Questa legge mira a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da celiachia attraverso interventi mirati e supporto adeguato.

Conferma del Ruolo della Regione come Intermediario Tecnologico

In chiusura, è stato espresso parere positivo anche sulla proposta di deliberazione che conferma il ruolo della Regione quale intermediario tecnologico per la riscossione delle entrate. L'Assemblea ha approvato lo schema di accordo tra Regione e Enti aderenti alla piattaforma dei pagamenti telematici, segno di un impegno continuo verso la modernizzazione e l'efficienza dei servizi pubblici.

L’Assemblea del Consiglio permanente degli Enti Locali si conferma come un importante forum di discussione e decisione per le politiche regionali, dimostrando un forte impegno nella programmazione condivisa e nella ricerca di soluzioni efficaci per le comunità valdostane.