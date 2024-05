Sequestrato ad uno svizzero il transito al G.S Nernardo un violoncello del primo Novecento

Continuano senza sosta i controlli dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza ai confini italo-svizzeri del Piemonte e della Valle d’Aosta. Queste operazioni mirano a contrastare il contrabbando, la contraffazione e il traffico illecito di valuta, grazie anche all'impiego dei cosiddetti cash-dog della GdF.

L’aumento del flusso di passeggeri durante le festività dell’Ascensione e della Pentecoste ha portato a un potenziamento dei controlli presso i principali valichi alpini stradali (Iselle Trasquera, Piaggio Valmara, Traforo del Monte Bianco, Tunnel del Gran San Bernardo) e ferroviari (linea passeggeri Domodossola – Briga e treni navetta auto della Galleria del Sempione), con risultati significativi.

Al valico del Gran San Bernardo, un cittadino svizzero è stato fermato con un violoncello dei primi del Novecento non dichiarato alla Dogana, che è stato immediatamente sequestrato per contrabbando e ora è in attesa di perizia. In un altro episodio, un cittadino olandese ha dichiarato di trasportare 600 euro, ma durante i controlli è stato scoperto in possesso di oltre 18mila euro, nascosti in mazzette da 20 e 50 euro nelle tasche del giubbotto.

Numerosi i sequestri di sostanze stupefacenti e di carne proveniente dal Nord America, trasportata in borse frigo e priva di documentazione sanitaria. Due moto da cross senza documentazione doganale sono state individuate e sequestrate.

Sul versante piemontese, i controlli hanno portato a sette sequestri di sostanze stupefacenti (hashish, marijuana, olio di cannabis e cocaina) con rilevanza penale, e due violazioni valutarie. Un cittadino extracomunitario è stato fermato presso la ferrovia di Iselle durante i controlli sugli autoveicoli provenienti dai treni navetta, trovando 60 confezioni di profumi di marchi prestigiosi, superalcolici e materiale elettronico per telefonia nascosti all’interno dell'auto.

Le operazioni di controllo continuano, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la legalità ai confini nazionali.