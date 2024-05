In dirittura d'arrivo “Printemps en musique”

Printemps en musique propone una serie di iniziative collegate tra loro dal fil rouge della musica, in un unico calendario che punta a coinvolgere un pubblico diversificato ed eterogeneo, fatto di appassionati e curiosi, di giovani e famiglie. Una kermesse musicale che inizierà il 20 maggio con i concerti del progetto Le Chœur avant tout, promosso dalla Sovraintendenza agli Studi, che quest’anno ha coinvolto sette istituzioni scolastiche, 415 bambini con i relativi docenti e formatori e undici cori ospiti, e terminerà proprio il 21 giugno 2024, per celebrare la Giornata internazionale della musica con la dinamicità e l’energia del collettivo di Patoué eun Mezeucca.

Ruolo centrale nella manifestazione lo gioca l’Assemblée des chœurs et des groupes folkloriques valdôtains.

La 72e édition, organisée avec la collaboration d’A.R.Co.Va et de Nos racines, les associations régionales des chœurs et des groupes folkloriques, prévoit la participation de 6 chœurs d’enfants et chœurs scolaires, 2 chœurs de jeunes, 2 ensembles vocaux et de 25 chœurs d’adultes, ainsi que de 12 groupes folkloriques pour la journée finale. Les soirées auront lieu à Aoste, au théâtre Splendor et à la Collégiale Saint-Ours, avec les chœurs qui se produisent en public dans les catégories suivantes: répertoire populaire exécuté dans son expression spontanée; répertoire populaire et pop composé ou élaboré pour plusieurs voix et répertoire polyphonique, avec musique sacrée et profane.

L’Assemblée, prévue du 25 mai au 2 juin 2024, avec l’ouverture par l’Arcova Vocal Ensemble et le Consonare Ensemble, le 24 mai à la Collégiale Saint-Ours, est un important moment de promotion de la culture du chant qui permet d’apprécier et de mieux connaître les différentes formations présentes sur le territoire valdôtain et qui ont un rôle fondamental dans le processus de formation musicale de notre communauté. L’Assesseur aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles souligne que l’Assemblée constitue aussi un important moment d’échange et de croissance pour les groupes, qui peuvent ainsi comparer leurs parcours en présence du jury d’écoute qui leur fournit des suggestions et des conseils aussi bien sur les programmes que sur l’exécution, contribuant ainsi de manière déterminante a la croissance des chœurs.

La journée finale, dimanche 2 juin 2024, prévoit les exhibitions de tous les chœurs et les groupes dans les places principales de la ville d’Aoste, afin de renforcer la cohésion sociale et la tradition. La conclusion va se produire à 19h sur Place Chanoux à la présence de tous les chœurs et les groupes folkloriques.

Il calendario della manifestazione prosegue poi in compagnia della Musikkapelle La Lira di Issime che dal 1° all’8 giugno 2024 ospita il 50° Raduno delle bande musicali della Valle d’Aosta, organizzato dalla Fédération des Harmonies valdôtaines, nel corso del quale saranno proposti i concerti delle bande valdostane, veri testimoni della tradizione musicale delle comunità di appartenenza e al contempo potente strumento di aggregazione.

Si affiancano ancora nel mese di giugno i tre concerti del Conservatoire de la Vallée d’Aoste presso l’Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e lo spettacolo teatrale musicale Brundibar a cura della SFOM – Fondazione per la cultura musicale Maria Ida Viglino.