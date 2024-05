Nell'ambito delle attività di informazione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso istituito presso il Consiglio Valle, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 10, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta, si terrà il seminario pubblico "Verso reti operative di legalità".

L'evento, organizzato in collaborazione con il Celva, sarà aperto dal Presidente del Consiglio regionale e interverranno Paolo Giacomazzo, Consigliere dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac); Tommaso Pastore, Capo Centro Direzione investigativa antimafia (Dia) del Piemonte e della Valle d'Aosta; Roberto Gerardi, Segretario e Direttore generale della Provincia di Lucca.

L'incontro, rivolto ai dipendenti e amministratori della pubblica amministrazione e ai cittadini, ha come tema la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e la gestione del rischio di corruzione negli enti locali.

L'evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti e sarà trasmesso in diretta sul sito internet (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube (www.youtube.it/user/consvda) del Consiglio Valle oltre che sull'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung e per dispositivi Apple.