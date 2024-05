Portes Ouvertes: Un'esperienza formativa alla scoperta della politica per gli studenti della II B di Courmayeur

Accompagnati con entusiasmo dalle loro insegnanti, Teresa Nelva Stellio e Chiara Luciani, gli studenti hanno avuto l'occasione unica di esplorare la storia e il funzionamento dell'Assemblea Legislativa, aprendo le porte alla comprensione delle dinamiche decisionali che guidano la nostra comunità.

La parte più emozionante della visita è stata la simulazione dei lavori legislativi. Immedesimandosi nei ruoli di giovani consiglieri regionali, i ragazzi hanno affrontato con serietà e curiosità il dibattito su un progetto di legge intitolato "La Salute a Scuola". Questo progetto ambizioso mira a promuovere la consapevolezza sanitaria tra i giovani, introducendo due ore aggiuntive settimanali dedicate a questo tema cruciale all'interno del curriculum scolastico.

Durante la discussione, gli studenti hanno dimostrato una straordinaria capacità di analisi e proposta, arricchendo il dibattito con idee innovative e soluzioni concrete. La loro partecipazione attiva ha confermato il potenziale dei giovani nel plasmare il futuro della nostra società, evidenziando l'importanza di coinvolgerli attivamente nei processi decisionali che li riguardano direttamente.

Senza sorprese, il progetto di legge è stato approvato all'unanimità, testimonianza della coesione e dell'entusiasmo con cui gli studenti hanno abbracciato questa sfida.

L'esperienza vissuta oggi al Consiglio Valle rappresenta un importante passo nell'educazione civica e politica dei giovani, fornendo loro gli strumenti necessari per comprendere e partecipare attivamente alla vita democratica della nostra comunità. In un momento in cui la partecipazione civica è più cruciale che mai, è fondamentale incoraggiare e sostenere iniziative come questa, che pongono le basi per cittadini consapevoli e responsabili.