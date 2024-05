Aosta: Nidi aperti in città, iniziativa rivoluzionaria per le famiglie aostaNE

Il Coordinamento Nidi d’Infanzia del Comune d’Aosta ha lanciato un appello alle famiglie con bambini di età compresa tra zero e tre anni: è tempo di aprire le porte ai servizi educativi per i più piccoli con l'iniziativa "Nidi Aperti in Città".

Questo ciclo di incontri, composto da quattro appuntamenti emozionanti, offre alle famiglie l'opportunità unica di esplorare i Nidi d’Infanzia di Aosta, scoprendo le strutture, le attività e incontrando il personale dedicato che lavora per garantire il benessere e lo sviluppo dei loro bambini.

Le date e le sedi degli incontri sono state accuratamente selezionate per coinvolgere al meglio tutte le famiglie interessate. Il tour inizia il 18 maggio presso il Nido "Via Roma", prosegue il 25 maggio al Nido "Farfavola", per poi trasferirsi il 1° giugno al Nido "Massimo Berra" e concludersi l'8 giugno al Nido "Viale Europa". Un'opportunità da non perdere per conoscere da vicino l'ambiente che accoglierà i vostri piccoli.

L'iniziativa promette un'esperienza coinvolgente e interattiva per tutta la famiglia. Dalle ore 15 alle ore 17,30, le porte dei Nidi d'Infanzia saranno spalancate, senza bisogno di prenotazione anticipata. I bambini saranno coinvolti in attività divertenti e laboratori creativi, pensati appositamente per stimolare la loro curiosità e creatività.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per coloro che desiderano ulteriori informazioni o chiarimenti, l'Assessorato alle Politiche Sociali è pronto ad assistervi. Basta contattare il numero 0165-300.200 per avere tutte le risposte alle vostre domande.

"Nidi Aperti in Città" rappresenta un'opportunità imperdibile per tutte le famiglie di Aosta. È il momento di esplorare, scoprire e vivere insieme l'esperienza straordinaria che i Nidi d'Infanzia della nostra città hanno da offrire. Unisciti a noi e preparati a vivere momenti indimenticabili con i tuoi piccoli tesori!