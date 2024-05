Aosta: "Mucche Ballerine" in scena il 15 maggio al Puchoz

Mercoledì 15 maggio allo Stadio Puchoz di Aosta, l'associazione Altitudini, con il sostegno del Comitato per le celebrazioni dell’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia della Valle d'Aosta, organizza una giornata di spettacoli e incontri, con la presenza straordinaria di bovine di pura razza valdostana.

La data segna l'anniversario della prima Bataille de Reines del dopoguerra - dopo il divieto alle tradizionali manifestazioni imposto dal regime fascista - avvenuta proprio il 15 maggio del 1947 allo Stadio Puchoz, per la quale le cronache del tempo parlano di più di 4000 presenti accorsi per festeggiare la libertà ritrovata. Per celebrare la singolare ricorrenza, la compagnia Curious Industries presenterà due repliche dello spettacolo Mucche Ballerine, nato da un'idea di Alessandra Celesia (in scena) coi testi di Marco Bosonetto e le musiche originali di Christian Toma che le esegue dal vivo insieme ad Alex Danna e Luca Moccia. Dallo stralunato punto di vista di Regina, una mucca combattente ridotta in clandestinità, il racconto dell’occupazione tedesca e della Resistenza colora di ironia, tenerezza e mestizia la vita dell’alpeggio e la quotidianità della lotta, tra clandestinità e proibizioni: "I fascisti hanno vietato anche questo. Dicono che le mucche se fatte combattere diventano meno produttive. Ma secondo me hanno paura degli assembramenti. Hanno paura che la gente stando insieme si prenda coraggio e se li scrolli di dosso per sempre…".

La prima replica dello spettacolo alle ore 11 (dedicata agli istituti scolastici del territorio) attende circa 400 giovani studenti che hanno già prenotato il loro posto, mentre la replica delle ore 18 è aperta al pubblico con ingresso libero. Al termine degli spettacoli interventi storici informativi a cura della Fondation Chanoux, in compagnia delle Reines accompagnate dall'AREV Associazione Regionale Allevatori Valdostani.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Aosta e in caso di maltempo sarà rinviata a mercoledì 22 maggio, sempre presso lo Stadio Puchoz.





Prenotazione consigliata per lo spettacolo di mercoledì 15 maggio ore 18 scrivendo a altitudiniaps@gmail.com