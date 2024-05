Ritorna prossimamente sul palcoscenico "Cara mamma, il mondo è ingiusto"

Non perdete l'occasione di rivivere lo spettacolo "Cara mamma, il mondo è ingiusto", un successo del Teatro Angrogna già in scena nel 2023. La commedia torna sul palcoscenico con ingresso libero l'11 maggio alle 21:00 nella Sala Polivalente di Bricherasio e il 1° giugno alla stessa ora nella Sala Polivalente di San Bartolomeo a Prarostino.

Lo spettacolo, che ripercorre con sferzante ironia temi di ordinaria quotidianità su temi purtroppo lungi dall'essere risolti (dalla guerra sempre ricorrente, alla salvaguardia del territorio; dalla ricerca del lavoro che non c'è, alla violenza sulle donne e al disprezzo crescente nei confronti delle persone anziane diventate, con i poveri e gli immigrati, i capri espiatori di questa mala società), sarà proposto a metà giugno anche in Francia, a Cabrières d'Aigues, e a fine luglio in Trentino, ad Altavalle di val di Cembra.