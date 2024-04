La Diocesi di Ivrea si prepara ad affrontare la sfida dell'Intelligenza Artificiale

La rivoluzione annunciata dell'Intelligenza Artificiale è un tema di estrema attualità che coinvolge sempre più persone, sia per i suoi aspetti positivi che per quelli negativi. La Diocesi di Ivrea non è da meno e si interroga su cosa fare ora di fronte a questo fenomeno in rapida evoluzione.

L'11 maggio al Teatro dell'Oratorio di Rivarolo C.se, il 18 maggio al Teatro “B.A. Carletti” di Chivasso e il 25 maggio nelle sale del Museo diocesano di Ivrea, si terrà un evento diocesano dedicato proprio a questo tema. La scelta di tre diverse sedi mira a facilitare la partecipazione e a evitare spostamenti perditempo.

Promosso e organizzato dalla Diocesi di Ivrea, in collaborazione con l'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e WeCa (Web Cattolici), l'evento si colloca in concomitanza con la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali del 12 maggio.

Esperti di rilievo nazionale e regionale interverranno per affrontare il tema dell'Intel-ligenza Artificiale, aiutando il pubblico a comprendere le sue implicazioni nella vita quotidiana presente e futura.

L'obiettivo non è rivolto solo agli specialisti del settore, ma mira a offrire una riflessione etica e tecnologica aperta a un pubblico generalizzato desideroso di essere informato in modo professionale e compe-tente.

L'evento è gratuito e aperto a tutti, evidenziando l'importanza di coinvolgere il più ampio pubblico possibile in questo dibattito cruciale per il futuro della società.