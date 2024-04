IVREA: CITTADINANZA PER I NEO DICIOTTENNI STRANIERI

L'Amministrazione comunale della Città di Ivrea ricorda la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana per i neo diciottenni stranieri.



Si tratta di una procedura di riconoscimento (ai sensi della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, art. 4, 2° comma) che riguarda quegli stranieri che, nati in Italia e con una residenza ininterrotta, abbiano compiuto il 18° anno di età.

È necessario essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

• essere nato/a in Italia da genitori stranieri

• essere stato/a residente in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni

Per maggiori dettagli e informazioni si rimanda alla pagina del Sito Istituzionale del Comune di Ivrea:https://www.comune.<wbr></wbr>ivrea.to.it/entra-in-comune/<wbr></wbr>la-struttura-organizzativa/<wbr></wbr>procedimenti/item/<wbr></wbr>cittadinanza-dei-neo-<wbr></wbr>diciottenni-stranieri.html