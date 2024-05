NUOVA AREA ATTREZZATA LUNGO IL TORRENTE MESSA AD ALMESE

Vi sono spazi infiniti nel verdeggiare delle fronde, miriadi di uccellini che si librano liberi nel cielo riempiendo di melodie il sottobosco e creando un luogo in cui è piacevole assorbire l’alito del vento e assaporare in silenzio la placida corsa di un torrente verso valle. Sempre più si tende quindi a creare “parchi fluviali” per le ragioni suddette e più nello specifico per salvaguardare l’habitat naturale con la fauna e flora locali.

Il “Parco del Messa” ad Almese di recentissima valorizzazione, ne è una prova, infatti dopo l’importante intervento di ristrutturazione del percorso sentieristico sulla montagna di Almese, l’Amministrazione Comunale si è occupata anche della manutenzione dei sentieri presso l’area naturale del Messa, consegnando a cittadini e utenti un ambiente completamente sicuro e ben segnalato per fare escursioni a piedi o in bicicletta, come ha dichiarato la Sindaca Ombretta Bertolo , grazie alla collaborazione con “Fraternali Editore”, che ha svolto i lavori nel neonato parco.

Si è conclusa da poco, infatti, l’installazione di 32 frecce direzionali e 5 pannelli cartografici, collocati in punti strategici all’interno dell’area naturale di Almese, con l’obiettivo di aiutare turisti e famiglie ad orientarsi e di raggiungere i principali luoghi di interesse come il Bike Park “Piero Ghibaudo”, il Laghetto Tre Pais, l’Area cani e il torrente Messa. Grande soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale per la conclusione dei lavori presso quello che oggi è una realtà concreta e che è diventato ufficialmente “Il Parco del Messa”, recuperando un territorio importante, visto che il parco inizia proprio accanto all’Ecocentro Consortile per lo smaltimento dei rifiuti, situato di fronte agli impianti sportivi.

Venerdì 12 aprile 2024 il Comune di Almese ha inaugurato anche i nuovi pannelli tattili e multimediali, che sono stati posizionati presso il nuovo parco, per consentire anche ai non vedenti di conoscere le bellezze naturalistiche che caratterizzano il territorio comunale. Un momento significativo che segna un passo avanti verso una maggiore inclusione sociale e nell'accessibilità all'informazione anche per chi non può vedere. Si tratta inoltre di una zona molto frequentata da famiglie e sportivi, i quali, oltre ad avere a disposizione moltissimi luoghi d’incontro per svolgere passeggiate, praticare sport o semplicemente rilassarsi e trascorrere il proprio tempo libero in armonia con la natura, d’ora in avanti, grazie ai cartelli, saranno molto più agevolati nello svolgimento del loro percorso a piedi o in bici.

RELAZIONE TECNICA: Difficoltà: elementare. Accesso: da Torino ad Avigliana per la tangenziale, uscita ad Avigliana EST (bassa Valle di Susa in provincia di Torino), prendere poi per l’Ecocentro di Almese e in Località Granaglie, vicino ai campi sportivi vi è il primo ingresso del Bike Park (Parco del Messa). Zona: Almese (Bassa Valle di Susa, in provincia di Torino). Ore complessive (A.R.): oltre 2 ore se si gira a fondo nel parco. Descrizione Itinerario: Dal Bike Park si segue la lunga sterrata fino al ponte pedonale dal quale è possibile fare una digressione a sinistra fino al laghetto Tre Pais (30 minuti A.R.) prima di attraversarlo e poi si fa ritorno sulla sponda opposta del Messa fino all’area cani e poco dopo al ricongiungimento del ponte sulla strada sterrata sino al punto di partenza. Rientro: Ad anello attraversando il ponte pedonale posto al bivio principale del percorso a destra come verso di cammino e anche idrografica lungo il corso e le due sponde opposte del torrente Messa.