PARCO DELLA MANDRIA – ITINERARI CLASSICI E INCONSUETI

La cortesia del personale del Parco La Mandria e al portale dei parchi italiani (Parks.it e Federparchi), ha permesso di visitare zone non aperte al pubblico e raccogliere informazioni per offrire una panoramica completa dei sentieri percorribili e di quelli non più accessibili per motivi di sicurezza, come la zona dei tre laghi, per la quale vengono fornite foto in esclusiva.

Il Parco La Mandria si trova a 12 km da Torino, raggiungibile in circa 15 minuti d'auto, prendendo la tangenziale Torino-Nord, uscendo allo svincolo per Venaria Reale, e seguendo le indicazioni fino all'ingresso del parco. È consigliato parcheggiare presso il Casotto del Cervo a Druento, a 550 metri dall'ingresso.

Il percorso principale del parco, che misura circa 18 km, è generalmente percorso in bici, noleggiabile in vari punti del parco. A piedi, l'intero percorso richiede più di 4 ore. Questo itinerario è adatto a tutta la famiglia e parte dall’ingresso Tre Cancelli, a Venaria Reale, seguendo la rotta Oslera e attraversando vari punti di interesse come la cascina Fornace e il Rondò dell’Uno, fino a raggiungere la Cascina Vittoria, sede delle Scuderie del Parco. Proseguendo lungo Strada Rubbianetta, si raggiunge la chiesa medievale di San Giuliano, prima di tornare al punto di partenza.

In alternativa, il progetto "StouRing: in bici o a piedi tra acque, natura e cultura", sviluppato in collaborazione con l'IIS D’Oria di Cirié e altri enti locali, propone percorsi che esplorano la Stura di Lanzo, integrando aspetti ambientali e culturali.

(foto Walter Marchisio)

Per chi preferisce un percorso più breve, il percorso della "Mandria Breve" di 9,7 km parte dall’ingresso Ponte Verde a Venaria Reale, passando per la Cascina Prato Pascolo, dove si trovano punti di ristoro e noleggio bici. Questo percorso permette di esplorare una parte del parco, arrivando fino alla chiesa medievale di San Giuliano e alla Cascina Rubbianetta, sede del Centro Internazionale del Cavallo.

Esistono anche itinerari in aree chiuse al pubblico, che richiedono permessi speciali. Tra questi, l’Itinerario Blu, che esplora gli alberi attorno al Lago Grande e la Villa dei Laghi, e l’Itinerario Azzurro, che attraversa il bosco del Brero e il Piano del Roppolo. Questi percorsi sono prenotabili su richiesta per gruppi.

Purtroppo, l'anello dei tre laghetti della Mandria non sarà più accessibile. Sebbene il percorso fosse un itinerario suggestivo intorno ai tre laghetti, oggi è vietato l’ingresso nella zona, che include il Lago Cristoforo, il Lago della Strada e il Lago Grande. Le immagini di questo sentiero sono state fornite per curiosità, ma l'accesso è ora severamente limitato.

Il Parco della Mandria, con la sua ricca varietà di itinerari, offre opportunità sia per escursioni brevi che per esplorazioni più approfondite, in un contesto naturale di grande valore.