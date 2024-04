Premio Artistico-Letterario Myo-Sotis: Celebrazione della Creatività e della Cultura

Sezione A - Poesia in lingua italiana: Gli autori possono inviare fino a due poesie, con un massimo di 45 versi ciascuna, per condividere la bellezza e la profondità della lingua italiana.

Sezione B - Poesia in vernacolo: Questa sezione offre l'opportunità di esplorare il fascino della lingua locale, con la possibilità di inviare due poesie in vernacolo, accompagnate da una traduzione in italiano.

Sezione C - Racconto in lingua italiana: Gli scrittori possono lasciarsi ispirare e creare racconti avvincenti, con una lunghezza massima di 4 cartelle formato A4, per trasportare i lettori in mondi di fantasia e avventura.