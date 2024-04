Caccia al tesoro: Le avventure di Charlotte. Alla scoperta dei castelli della Valle d’Aosta

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali organizza una speciale rassegna di caccia al tesoro dal titolo Le avventure di Charlotte. Alla scoperta dei castelli della Valle d’Aosta.

Charlotte Legson, un’intrepida esploratrice e cacciatrice di tesori, assieme al suo drago Flambeau, coinvolgerà giovani esploratori (bambini dai sei anni in su) nella ricerca di preziosi amuleti perduti in quattro castelli di proprietà regionale.

Le cacce al tesoro avranno luogo con la seguente programmazione:

sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 l’appuntamento sarà al Castello di Issogne per fare luce su Un furto misterioso: in una ricerca epica, tra sfide e pericolosi inganni, Charlotte dovrà cercare un importante cimelio sparito in circostanze misteriose.

Solo nella giornata di domenica 12 maggio 2024, in occasione della Festa della mamma, l’ingresso al castello e la partecipazione all’attività saranno gratuiti per tutte le mamme in compagnia dei propri figli.

Orari: 10 – 11.30 – 14.30 – 16 e 17.30

Prenotazioni: 0125 929373

Sabato 20 e domenica 21 luglio 2024 le avventure di Charlotte proseguiranno al Castello Gamba di Châtillon, dove sarà necessario affrontare tranelli e intrighi per ritrovare L’amuleto nascosto, un tempo posseduto da Angélique Passerin d’Entrèves, moglie del barone Gamba.

Orari: 10, 11.30, 14.30, 16 e 17.30

Prenotazioni: 0166 563252

Sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 le avventurose ricerche si sposteranno al Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean dove Charlotte sarà chiamata a svelare, tra ostacoli e imbrogli, Il segreto della Regina.

Orari: 10, 11.30, 14.30, 16 e 17.30

Prenotazioni: 0125 355396

L’ultimo appuntamento sarà, infine, per sabato 19 e domenica 20 ottobre al Castello Reale di Sarre dove, con coraggio e astuzia, l’inarrestabile Charlotte si metterà alla ricerca del tesoro finale, Il ciondolo perduto.

Orari: 10, 11.30, 14, 15.30, 17

Prenotazioni: 0165 257539

https://valledaostaheritage.com/events/avventure-di-charlotte-castelli-valle-daosta/