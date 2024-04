Il debutto Controcorrente Onivà nuova band valdostana

Il panorama musicale della Valle d'Aosta si arricchisce con il vibrante debutto della band Onivà e il loro primo singolo "Controcorrente", rilasciato il 10 aprile 2024 su piattaforme come Spotify, Apple Music, YouTube e YouTube Music, con prossime disponibilità su altri servizi di streaming.

Nati nel 2019, gli Onivà hanno iniziato il loro percorso esibendosi con cover pop-rock in varie occasioni. Questa esperienza ha maturato il gruppo, spingendolo verso la creazione di musica originale. "Controcorrente", il brano appena pubblicato, affronta il tema della diversità e della lotta contro l'omologazione, raccontando la sfida di essere accettati e la volontà di non piegarsi alla conformità. Le liriche dipingono un'esistenza "alla rovescia", dove la voce femminile si distingue su tonalità medio-alte, conferendo al brano un'energia ruvida e autentica.

La formazione attuale della band comprende Federica Celentano alla voce, Stefano Orlando alla chitarra, Marco Mathamel alla batteria e Riccardo Jans al basso, ma è previsto un possibile ampliamento della line-up nel futuro.

La produzione, registrazione, mixaggio e mastering di "Controcorrente" è stato curato da Raffaele "Neda" D’Anello presso il MeatBeat Studio di Aosta, insieme ad altri due brani destinati alla pubblicazione come singoli. Gli Onivà sono già proiettati verso nuove avventure musicali, con pianificati ingressi in studio per lavorare su un album completo previsto per la fine del 2024.

Con il loro sound fresco e le liriche che affrontano tematiche attuali e universali, gli Onivà promettono di conquistare un posto speciale nel cuore degli appassionati di musica, portando un nuovo respiro alla scena musicale valdostana e oltre.