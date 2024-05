Premio Giovani Ricercatori 2024

Convenzione delle Alpi, sotto la presidenza della Slovenia, ha avviato la nuova edizione del Premio Giovani Ricercatori – il riconoscimento che promuove la ricerca da parte di giovani studiosi sulle tematiche alpine.

L’argomento scelto per l’edizione 2024 è “Rispondere ai cambiamenti ambientali e mantenere un’elevata qualità di vita nelle Alpi”.

La ricerca e l’innovazione sono elementi chiave per promuovere lo sviluppo sostenibile e, in questo contesto, i giovani laureati ricoprono un ruolo fondamentale per il futuro delle Alpi. Il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi riconosce questo ruolo chiave premiando le migliori tesi di laurea magistrale su tematiche alpine di rilievo con il Premio Giovani Ricercatori, che viene attribuito ogni due anni ed è promosso dalla Presidenza della Convenzione delle Alpi, dal Segretariato Permanente e dai partner della Convenzione delle Alpi. Le migliori tre tesi sull’argomento si aggiudicheranno da 500€ a 1.000€.

Fondation Grand Paradis, dal 2012 Partner della Convenzione delle Alpi per l’area del Gran Paradiso, aderisce all’iniziativa mettendo in palio un soggiorno gratuito di 6 notti presso l’Ostello “La Mine” a Cogne. L’interesse della Fondazione riguarda in particolare tesi di laurea che sappiano coniugare il tema del bando con le caratteristiche territoriali dell’area del Gran Paradiso.

Le candidature al Premio Giovani Ricercatori devono essere inviate entro il 31 luglio 2024 e sono ammessi progetti di tesi discussi fra il 1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2024. Per consultare il bando e avere tutte le informazioni circa i criteri di partecipazione, i premi e le modalità di invio della candidatura, si veda www.alpconv.org/it/home/<wbr></wbr>progetti/young-academics-<wbr></wbr>award/