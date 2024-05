Ornella Badery eletta vice presidente Fortinrete

Nasce formalmente la Rete dei siti fortificati (Fortinrete). Il 27 aprile scorso a Vinadio (Cn) è stato firmato lo Statuto costitutivo dell’associazione da parte dei rappresentanti dei dieci soci fondatori, tra cui il Forte di Bard. L’assemblea dei soci ha eletto inoltre le cariche direttive per il triennio 2024-2026: il Presidente, Gen. C.A. Bruno Buratti (Forte Aurelia, Roma), la Vice presidente dott.ssa Ornella Badery (Forte di Bard, Aosta), il Segretario/tesoriere, dott. Giuseppe Ferrandi (Rete dei siti trentini) ed il Coordinatore arch. Fiorenzo Meneghelli.

Diverse sono le iniziative che l’associazione propone e sviluppa. In particolare, Fortinrete promuove eventi comuni rivolti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio fortificato, realizza studi e organizza incontri, convegni, progetti sul patrimonio fortificato, rivolti più in generale alla promozione, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico dei Forti, sviluppa iniziative e relazioni per aderire a programmi e a bandi in ambito regionale, nazionale ed europeo finalizzate alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio fortificato. Inoltre, aderisce a reti di livello europeo ed internazionale per condividere e raggiungere gli obiettivi.

Il programma per il 2024 prevede: Giornate “Fortezze aperte”, il 6 e 7 luglio (visite guidate e attività culturali in tutti i siti fortificati dei soci); una mostra temporanea dei soci della Rete dei Siti Fortificati in contemporanea nei vari siti Fortinrete; l’organizzazione di un convegno di carattere nazionale a fine 2024; l’attivazione protocolli d’intesa con associazioni/istituzioni.

L’associazione ha avviato le sue iniziative in occasione del Convegno Europeo “I forti, luoghi di cultura e pace” svoltosi a Forte Marghera (Ve) che ha visto riuniti, il 21-22 novembre 2019, le più importanti rappresentanze dei siti fortificati europei. Nel corso degli anni, Fortinrete è stata promotrice di incontri di studio, mostre temporanee e attività culturali comuni. Scopo dell’associazione è quello di promuovere iniziative comuni per la valorizzazione del patrimonio fortificato sia di carattere culturale che gestionale ed economico. La Rete si propone quindi come interlocutore nazionale con analoghe e consolidate reti europee di fortificazioni per promuovere iniziative comuni. Ne fanno parte: Forte Aurelia Antica, Forte Marghera, Forte di Bard, Forte Cadine, Rocca d’Anfo, Forte Tesoro, Forte Ardietti, Forte di Vinadio, Meve- Memoriale Veneto Grande Guerra, Ridotto Sant’Erasmo.