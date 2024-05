Open day al Conservatoire: mercoledì 15 maggio presentazione dell’offerta ad Aosta e Pont-Saint-Martin

Corsi di base, propedeutici e accademici di primo e secondo livello, molteplici percorsi a disposizione per chi vuole iniziare avvicinarsi alla musica e provare a intraprendere una carriera professionale. Il Conservatoire de la Vallée d’Aoste, l’unica istituzione della regione per lo studio professionale della musica, autorizzata al rilascio di titoli riconosciuti, apre le porte delle sue sedi per presentare l’ampia offerta formativa.

Mercoledì 15 maggio, alle 17:30, open day ad Aosta e Pont-Saint-Martin, nei giorni successivi gli interessati potranno invece assistere alle lezioni di gruppo. Il 17 maggio, dalle 17:30 alle 19.30 e il 24 maggio dalle 12 alle 14 spazio alla musica da camera; musica d’insieme per fiati il 25 maggio dalle 14:30 alle 16:30, a chiudere l’orchestra il 7 giugno, sempre dalle 14:30 alle 16:30.