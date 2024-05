Doppio evento al Forte di Bard

Due nuove date impreziosiscono la rassegna Aosta Classica al Forte di Bard 2024.

Evolution Dance Theater, compagnia fondata in Italia dal coreografo americano Anthony Heinl, da oltre dieci anni affascina e ipnotizza il pubblico di tutto il mondo: la compagnia porterà sul palcoscenico della Piazza d’Armi del Forte di Bard venerdì 19 luglio 2024, alle ore 22.00, lo show Blu Infinito. La commistione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall'indimenticabile impatto visivo. L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo (danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti, atleti) è uno degli elementi distintivi di eVolution Dance Theater. Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni, schermi chimici che reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano. L’illuminazione futuristica contrasta l’oscurità che avvolge i performer; in un blu misterioso fluttuano luminescenti creature. Illusioni ottiche, effetti speciali, ombre colorate, performance antigravitazionali, strutture telescopiche e l'incredibile tecnologia del Light Wall, uno schermo interattivo sviluppato dal coreografo Anthony Heinl.

Blu Infinito

Direttore artistico e coreografo: Anthony Heinl

Co-direttore e assistente coreografo: Nadessja Casavecchia

Light designer e direttore tecnico: Adriano Pisi

Costumi: Piero Ragni

Laser effects: Simone Sparky

Performers: Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro, Nadessja Casavecchia

L’altro appuntamento da non perdere è giovedì 1° agosto 2024, alle ore 21.30, con il concerto di Edoardo Bennato, uno dei più grandi cantautori e rocker italiani. Il suo album di debutto è Non farti cadere le braccia, pubblicato nel 1973. Nel 1977 con l'album Burattino senza fili diventa il primo artista italiano a realizzare video-clip e il primo cantante italiano a riempire, nel 1980, 15 stadi consecutivi nel giro di un mese con l’aiuto organizzativo degli amici del cortile di Bagnoli, che tutt’ora lo seguono in questo Rock Summer Tour 2024. Tantissimi sono i suoi brani che fanno ormai parte del nostro immaginario collettivo come la canzone ufficiale dei Campionati Mondiali di Calcio del 1990 Un'estate italiana che rimase nelle hit parade per quattro mesi. Nel 2007 firma la colonna sonora del musical teatrale Peter Pan nella versione italiana; un incredibile successo di pubblico e critica che è tornato in scena nella stagione teatrale 2023/2024. Oggi, con all’attivo 28 album, la sua vena creativa è ancora in piena attività. Nel 2020 è uscito il suo ultimo album Non c’è: otto brani inediti e quattordici canzoni di repertorio che hanno reso Edoardo Bennato uno dei più grandi artisti della nostra musica.

BIGLIETTI

I biglietti dei due spettacoli saranno in vendita sul portale Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 17 maggio 2024.

Venerdì 19 luglio

eVolution Dance Theater

Poltrona centrale 25,00 euro + d.p.

Giovedì 1° agosto

Edoardo Bennato

Prima poltrona 45,00 + d.p.

Seconda poltrona 40,00 euro + d.p.

Poltrona laterale 40,00 euro + d.p.

Terza poltrona 35,00 euro + d.p.