I premiati della 72ª Mostra-concorso dell’artigianato valdostano di tradizione

Dalla grolla tornita alla fontana in pietra, passando per costumi tradizionali, giocattoli in legno e insegne in ferro battuto, la rassegna ha premiato creatività, tecnica e rispetto della tradizione.

Tra i vincitori, nomi storici dell’artigianato valdostano accanto a nuove generazioni e cooperative che contribuiscono a tenere viva la memoria artigiana con uno sguardo attento al presente.

Un’occasione per celebrare la manualità, il territorio e lo spirito comunitario che attraversa ogni opera realizzata “alla valdostana”.

Attrezzi e oggetti per l’agricoltura – Tema: Mestolo del casaro

1° Renato Daniele Vacquin

2° Enrico Chenal

3° Marco Marconi

Ceramica – Tema: Amicizia e convivialità in Fiera

1° Paolo Panozzo

Chanvre di Champorcher – Tema: Gilet

1° LOU DZEUT Soc. Coop.

2° LOU DZEUT Soc. Coop.

Costruzioni in miniatura – Tema: Castello di Ussel

1° Alessandro Carrara

Costumi tradizionali – Tema: Costume di Champorcher

1° Alice Martinet

Dentelles di Cogne – Tema: Addobbo di cestino per oggetti neonato

1° Davide Brusaferro

Menzione: LES DENTELLIÈRES DE COGNE Soc. Coop. – Annamaria Rosset

Drap di Valgrisenche – Tema: Cappello

1° LES TISSERANDS Soc. Coop. – Aslik Aloyan

2° LES TISSERANDS Soc. Coop. – Luana Usel, Nadia Letey

Fiori in legno – Tema: Tulipa Sylvestris Liliaceae

1° Barbara Lenti

Giocattoli – Tema: Carriola

1° Luca Grigoletto

2° Rudy Mehr

3° Paolo Paris

Intaglio decorativo – Tema: Leggio da tavolo

1° Roberto Zavattaro

2° Ottavio Augusto Grange

3° Lucia Vallesi

Lavorazioni in ferro battuto – Tema: Insegna per locanda

1° Livio Mognol

2° Michel Favre

Lavorazioni in pelle e cuoio – Tema: Fodera per coltello

1° Giuseppe Bruno

2° Alessandra Veruschka Fosseret

3° Le Cuir D’Andres di Villegas Castiglioni Aldo Andres

Mobili – Tema: Armadio

1° Peter Trojer

Oggetti in vannerie – Tema: Cesto per il pane

1° Pier Perrin

2° Constantin Mihalescu

3° Ezio Andrea Danne

Oggetti torniti – Tema: Grolla

1° Rudy Mehr

2° Roberto Zavattaro

3° Bruno Franco

Oro – Tema: Amicizia e convivialità in Fiera

1° Laura Giuffré

Pietra locale – Tema: Fontana

1° Enzo Cretier Payn

Sculture – Tema: Amicizia e convivialità in Fiera

Bassorilievo:

1° Gianfranco Anzola

2° Paolo Taldo

3° Erick Bionaz

Tuttotondo:

1° Siro Vierin

2° Giangiuseppe Barmasse

3° Giorgio Giuseppe Perin Riz

Vetro – Tema: Amicizia e convivialità in Fiera

1° Comanufatto di Corinne Pellissier

Pioun

Premio di partecipazione: D’Socka Soc. Coop. – Roberto Barell

Manufatti alternativi – Tema: Amicizia e convivialità in Fiera

1° Domus Picta di Biagiotti Sonia

L’Amministrazione regionale si congratula con tutti i partecipanti e vincitori per il loro impegno, la creatività e la capacità di tramandare le tradizioni artigianali valdostane, contribuendo al loro rinnovamento e valorizzazione.