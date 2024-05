Il podcast Passaggi a Nord Ovest vince il Travel Stories Award

Il podcast valdostano Passaggi a Nord Ovest, nato da un’idea di Denis Falconieri e Franz Rossi, si è aggiudicato la categoria “Udito”, dedicata al racconto di viaggio realizzato attraverso podcast, radio o produzioni musicali, della quarta edizione del Premio Letterario GIST Travel Stories Award, organizzato dal Gruppo Italiano Stampa Turistica. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è svolta nel pomeriggio di lunedì 13 maggio 2024 all’interno della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino.

La giuria, presieduta da Cinzia Galletto (delegato GIST Piemonte) e composta dai giornalisti Maurizio Di Maggio (vicedelegato GIST Piemonte), Dario Bragaglia, Cristiana Gattoni, Manuela Lenoci, Piera Genta, Gisella Motta, Elisabetta Pina, Carmen Rolle e Carola Vai, ha selezionato i tre lavori ritenuti più attuali, curiosi, meritevoli nelle categorie tatto, udito e vista tra le numerose candidature arrivate da parte di scrittori di viaggio, giornalisti, creator e professionisti del travel telling.





“Il podcast Passaggi a Nord Ovest è nato a gennaio 2021 con l’intento di raccontare storie legate alle montagne valdostane e non solo – spiegano Falconieri e Rossi – e nel tempo si è evoluto diventando un contenitore più ampio, aprendosi anche al mondo dei viaggi slow. Siamo molto soddisfatti per questo riconoscimento che premia il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni anche grazie al contributo di altre persone che hanno prestato le loro idee e la loro voce per animare il podcast: tra gli altri, ringraziamo in particolare Silvia Amigoni, Luciano Caveri, Franco Faggiani, Enrico Marcoz e Riccaro Taolin”.





Giunto alla sua quarta edizione, il premio si colloca nella kermesse letteraria torinese arricchendola con un momento di riflessione sul viaggio e sulla narrazione turistica: libri, progetti web e podcast che possono aiutare a immaginare dei viaggi e, in un futuro, a concretizzarli, come vuole il tema “Vita Immaginaria”, che è stato il tema del Salone Internazionale del Libro 2024.

Il premio per la categoria “Tatto” è andato all’imprenditore e destination designer Andrea Baccuini, per il suo libro Io sono Turismo (Gribaudo 2023), mentre la giornalista Simona Cortopassi ha ricevuto il riconoscimento per la categoria “Vista”, che include il mondo dei social media, dei blog e della tv, per il suo progetto The Good Nighter.