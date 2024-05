La Valle d’Aosta presente alla XXXVI edizione del Salone del Libro di Torino

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Regione autonoma Valle d’Aosta sarà presente al XXXVI Salone internazionale del Libro di Torino, con un proprio spazio espositivo, da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2024 presso Lingotto Fiere.

Lo stand istituzionale, curato dalla struttura Attività espositive e promozione identità culturale dell’Assessorato, sarà allestito al Padiglione 3, stand P150-Q149.

Il tema della XXXVI edizione del Salone del Libro è la “Vita immaginaria”, dal titolo di un noto libro di Natalia Ginzburg. Dice a questo proposito Annalena Benini, nuova direttrice editoriale del Salone del Libro: “Vita immaginaria” è il tema della XXXVI edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. La vita immaginaria muove la vita creativa, come scrive Natalia Ginzburg nel suo magnifico saggio, e a volte anticipa e indovina le vicende della vita reale. Riguarda quindi anche l’attesa di un futuro che possiamo costruire attraverso la letteratura, il cinema, l’arte, le parole scritte e le voci alle quali dedichiamo la nostra speciale attenzione. Anche la nostra segreta devozione e le nostre speranze. Questo Salone è allora l'omaggio alla vita immaginaria, in tutte le sue forme: al suo modo creativo, malinconico, fiducioso e sempre nuovo di creare altri mondi e di farli incontrare, sperando perfino che qualcuno di essi possa diventare reale.”

Ogni anno a Torino nella cornice del Lingotto Fiere si riunisce tutta la filiera del libro: case editrici, scrittori, librai, bibliotecari, agenti, illustratori, traduttori e tanti, tantissimi lettori. Per gli editori, dai grandi gruppi agli indipendenti, il Salone è la più importante occasione di vendita e di presentazione delle novità editoriali. Per tutti i lettori, il Salone è un grande festival internazionale della cultura: 2.000 ospiti da ogni parte del mondo per un totale di 1.200 eventi. Ogni anno arrivano al Salone le autrici e gli autori che hanno fatto la storia della letteratura del Novecento e del nostro secolo.

Al Salone del Libro troveremo in questa 36ima edizione due grandi temi: il primo fil rouge sarà una riflessione corale e urgente su femminismo e violenza di genere, ricordando grandi donne del presente e del passato. Il secondo grande filone, trasversale a tutto il programma del Salone, sarà lo sguardo sulla società e sul nostro presente, passando attraverso il mondo dei giovani e degli adulti e arrivando a parlare di pace, guerre e migrazioni.

Nello spazio espositivo regionale il pubblico potrà trovare materiale informativo istituzionale relativo ai beni culturali in Valle d’Aosta, all’offerta culturale e turistica della regione e alla cultura immateriale del nostro territorio. Sarà inoltre possibile acquistare i cataloghi d’arte delle recenti mostre realizzate in Valle d’Aosta (acquistabili con uno sconto fiera del 10% dell’importo) e le pubblicazioni della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, tra cui quelle dedicate ai castelli valdostani e all’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.

Durante le giornate del Salone, nello stand della Regione Valle d’Aosta saranno presenti autori e editori valdostani per il firmacopie degli ultimi libri usciti, a cura del SIL Confesercenti della Valle d’Aosta. Questo il programma di massima:

Giovedì 9 maggio 2024

Ore 17 Giancarlo Telloli, Cento cime una storia, Echos edizioni

Venerdì 10 maggio 2024

Ore 11 Elisa Spina e Annie Roveyaz, La storia di Topin-Ambur, Babele edizioni

Ore 15 Alice Martello, Lupi ribelli, Neos Edizioni

Sabato 11 maggio 2024

Ore 11 Mauro Caniggia Nicolotti presenterà i suoi ultimi 10 libri editi da La Vallée edizioni, di cui la metà scritti in collaborazione con Luca Poggianti

Ore 14 Gabriella Vernetto presenta i Cahiers de Thor: À la découverte du Français, Du jardin à la table, de la table à la poubelle, La vie en refuge, Le Château edizioni

Ore 17 Franz Rossi e Bobo Pernettaz, Conte dai monti, Edizioni Bomeco

Domenica 12 maggio 2024

Ore 10.30 Circolo del Calamaio Ivrea, La valigia dei ricordi, Pedrini edizioni

Ore 11 Patrik Perret, Dissacrarte, Pedrini edizioni

Ore 11.30 Chantal Vuillermoz, La montagna guaritrice, Pedrini edizioni

Ore 12 Michela Ceccarelli, Plusieurs pays, une seule région, Musumeci Editore

Ore 13.30 Davide Motto, Le vie dei Poeti, Pedrini edizioni come gli altri libri del pomeriggio:

Ore 14 Sandra Baruzzi, La ceramica di Castellamonte

Ore 14.30 Massimo Centini, Lingere, brava gent, maraia e gargagnan

Ore 15.00 Maria Luisa Alberico, Vino è donna

Ore 15.30 Ezia Bovo, Ibleto di Challant

Ore 16 Laura Pellissier, Oltre. Viaggio in una vita trascorsa

Ore 16.30 Vincenza de Ruvo, Tra l'amore e l'altrove

Ore 17 Pier Franco Quaglieni, 1924-2024 centenario delitto Matteotti

Ore 17.30 Daniela Borla, Colonne vertebrali

Ore 18 Luciana Banchelli e Oreste Valente, Gotta in Valle d’Aosta.