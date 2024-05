Domenica 19 maggio 2024 la 21° Escursione “Parco della Dora”

Lungo un percorso di circa 11,5 km, con un dislivello complessivo di circa 200 metri e gradi di difficoltà escursionistica, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare suggestivi luoghi come il ponte del torrente Frejus, le Cappelle di Notre Dame du Coignet e di San Sisto, e molto altro ancora. Durante il percorso, sarà possibile ammirare la bellezza paesaggistica della zona e visitare importanti siti culturali come il Museo d’Arte Religiosa Alpina e la Scuola di Intaglio. Il ritorno è previsto per le ore 18, offrendo un'esperienza completa e indimenticabile per tutti gli amanti dell'avventura e della scoperta. Viaggiatori in treno sono invitati a prendere nota delle variazioni dovute ai lavori infrastrutturali a Oulx e alle corse con bus previste per i treni Regionali della tratta SFM3 Torino - Bardonecchia.

L'escursione si svolge nell'intera giornata con partenza dalla stazione ferroviaria. Si transita sul ponte del torrente Frejus e poi passando accanto alla fontana Giolitti si raggiunge la Vi du Viò e successivamente le Cappelle di Notre Dame du Coignet e di San Sisto. Dopo il pranzo al sacco la pausa caffè presso il bar/ristorante Pian del Colle.

Durante il rientro si transita alla base della ferrata del Rouas, poi nella frazione Melezet si visitano il Museo d’Arte Religiosa Alpina e la Scuola di Intaglio con la chiesa Sant'Antonio, in frazione Les Arnauds si passa accanto alla Chiesa di San Lorenzo, si percorre poi la Passeggiata del Canale per raggiungere Borgo Vecchio con la Chiesa di Sant'Ippolito e Tur d'Amun.

Si rientra alla stazione transitando a fianco del torrente Fréjus, ricordando l'evento della colata detritica del 13 agosto 2023, con problematiche varie e lavori di ripristino svoltisi senza soste in modo encomiabile.

Indicazioni:

Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Bardonecchia alle ore 9.30. Partenza ore 9.40.

Dislivello complessivo: circa 200 metri (con alcuni saliscendi)

Tempo di camminata previsto: ore 5.30 circa (senza le soste)

Lunghezza percorso: km. 11,5

Gradi di difficoltà: E (escursionistica)

Rientro: ore 18 circa

Gli iscritti CAI, Pro Natura (soci e simpatizzanti) e FIE godono della tutela assicurativa delle rispettive organizzazioni, ben liete di accogliere nuove adesioni, delineandone aspetti e benefici

Avviso per chi viaggia in treno.

A causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale a Oulx (da domenica 5 a domenica 19 maggio) sono previste corse con bus da/per Salbertrand per i treni Regionali della tratta SFM3 Torino - Bardonecchia.

Il treno da Torino P.N. parte alle 7.45, ferma in tutte le stazioni sino ad Avigliana (alle 8.14), poi a Sant'Antonino alle 8.22 e a Bussoleno alle 8.31. Arriva a Salbertrand alle 8.55, il bus sostitutivo parte alle 9.03 e arriva a Bardonecchia alle 9.31.

Per il ritorno la partenza da Bardonecchia col bus sostitutivo è alle 18.24 con arrivo a Salbertrand alle 18.52. Il treno per Torino parte alle 19.04, ferma a Bussoleno alle 19.27, a Sant'Antonino alle 19.37, ad Avigliana alle 19.45 e arriva a P.N. alle 20.15.

Per informazioni rivolgersi:

arnaldo.reviglio1953@gmail.com – Tel. 3336637229

giampiero.salomone@gmail.com- - Tel. 335475092

lodovico.marchisio@gmail.com – Tel. 3663059760

Per iscrizioni:

Ufficio del Turismo di Bardonecchia – Piazza Valle Stretta c/o Palazzo delle Feste.

Tel. 0122/99032 - info.bardonecchia@turismotorino.org

Aperto tutti i giorni con orario: 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30