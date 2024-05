GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

Principali Provvedimenti della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

Presidenza della Regione

La Giunta regionale ha recentemente dato il via libera a diverse iniziative di rilevanza per lo sviluppo e la promozione della Valle d'Aosta.

In primo luogo, sono stati approvati i disegni di legge relativi all'Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d’Aosta e del rendiconto consolidato dell’esercizio finanziario 2023, nonché all’Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta per il 2024.

Inoltre, è stata deliberata la concessione gratuita al Comune di Aosta delle aree verdi e degli spazi pavimentati di proprietà regionale, che fanno parte del costruendo Polo Universitario, ubicati in Via Monte Vodice.

La Giunta ha anche approvato l'assegnazione di contributi all'Associazione “Altitudini APS” di Aosta per il progetto “Mucche ballerine per l’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia”, e al Consolato regionale Vallée d’Aoste della Fédération « Maitres du travail d’Italie », per i costi di gestione e organizzazione delle attività annuali del 2024.

Infine, sono state nominate le rappresentanze della Regione nel collegio sindacale della società Casinò de la Vallée SpA per il prossimo triennio.

Affari Europei, Innovazione, PNRR e Politiche Nazionali per la Montagna

La Giunta ha approvato la relazione sulle attività svolte dalla regione nel 2023 per l’attuazione delle politiche promosse dall’Unione europea e per i rapporti internazionali. Tale relazione sarà presentata durante la sessione europea e internazionale del Consiglio regionale, prevista per i giorni 8 e 9 maggio 2024.

Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente

Tra i provvedimenti adottati spicca l'approvazione dell’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe del sistema idrico integrato, mirato a garantire il rispetto dei principi eurounitari e delle normative vigenti.

Sviluppo Economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile

Il Comune di Chamois è stato autorizzato a procedere con interventi di manutenzione straordinaria per la linea funiviaria Buisson-Chamois, mentre è stata approvata l’attivazione di un servizio di trasporto pubblico a chiamata per il collegamento con l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa, durante i mesi estivi.

Turismo, Sport e Commercio

Sono stati concessi contributi forfettari all’Associazione Valdostana Maestri di Sci-AVMS e all’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna-UVGAM, per sostenere le loro attività nel corso del 2024. Inoltre, sono stati erogati contributi a diverse associazioni sportive per l'organizzazione di manifestazioni e eventi sportivi di rilievo regionale.

La Giunta regionale della Valle d'Aosta continua dunque a promuovere una serie di iniziative e interventi volti a sostenere lo sviluppo socio-economico e culturale della regione, mantenendo alta l'attenzione sulle esigenze della comunità locale.