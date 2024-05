"Primo Maggio Il lavoro nel pensiero biblico

Interessante notare come il concetto di lavoro sia presente anche nel pensiero biblico. Nella Genesi, ad esempio, Dio pone l'uomo nel Giardino dell'Eden "per coltivarlo e custodirlo", sottolineando l'importanza e la dignità del lavoro. Il lavoro viene quindi visto come una collaborazione con la creazione divina e come un modo per l'uomo di partecipare attivamente alla cura e alla gestione del mondo. Questo concetto può ispirare una riflessione profonda sul significato e il valore del lavoro nella nostra vita quotidiana, non solo come fonte di sostentamento, ma anche come mezzo per realizzare il nostro scopo e contribuire al bene comune.

Il lavoro nel pensiero biblico...

Lavorerai sei giorni; ma il settimo giorno ti riposerai: ti riposerai anche al tempo dell'aratura e della mietitura.

Esodo 34:21



"Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo; il salario del bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo"( Levitico 19,13).



" Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida; e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti" (Giacomo 5, 3-5).



"A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve?

Così è della fede; se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede, e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Tu credi che c'è un solo Dio, e fai bene; anche i demòni lo credono e tremano

(Giacomo 2, 14-16)..