Histoire et origine du Saint-Bernard

La présence des chiens Saint-Bernard à l’Hospice du Grand-St-Bernard est attestée par des documents datant de 1695 et par une note dans les actes de l’Hospice de l’an 1707. Bientôt, ces chiens furent utilisés pour accompagner les voyageurs et surtout pour retrouver et sauver ceux qui s’étaient égarés dans la neige et le brouillard.

Les chroniques publiées dans de nombreuses langues sur la manière dont ces chiens avaient sauvé un grand nombre de vies humaines de la mort blanche, et les récits des soldats qui, en 1800, franchirent le col avec l’armée de Bonaparte répandirent au XIXe siècle la renommée du Saint-Bernard partout en Europe. Le légendaire Barry devint ainsi le prototype du chien de sauvetage.

Grand-Saint-Bernard, 1937 © Max Kettel, Médiathèque Valais-Martigny

Les ancêtres directs du chien Saint-Bernard sont les grands chiens de ferme très répandus dans la région. En quelques générations, la race actuelle fut créée grâce à un élevage systématique dans le sens d’un type idéal recherché. En 1867, Heinrich Schumacher de Holligen près de Berne fut le premier à établir des documents généalogiques pour ses chiens. Le livre des origines suisse fut ouvert en février 1884. Le premier chien à être inscrit dans ce registre national fut le Saint-Bernard Léon ; les 28 inscriptions suivantes concernaient également des Saint-Bernard.

Grand-Saint-Bernard, juillet 1922 © Otto Schelling, Médiahtèque Valais-Martigny

Le Club Suisse du St. Bernard fut fondé à Bâle le 15 mars 1884. À l’occasion d’un congrès international de cynologie, le 2 juin 1887, le Saint-Bernard fut reconnu officiellement comme race d’origine suisse et le standard de la race fut déclaré obligatoire. Depuis lors, le Saint-Bernard est considéré comme chien national suisse.