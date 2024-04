Quart: Sindaco Bertholin dispone proroga accensione riscaldamento

Richiamando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, che stabilisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico-sanitari, il Comune di Quart si avvale della facoltà conferita ai Sindaci dall'articolo 5 di tale Decreto.

In particolare, l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci la possibilità, con propria ordinanza, di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita, sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, a fronte di comprovate esigenze.

Considerando che il comune di Quart rientra nella zona climatica "E", caratterizzata da condizioni climatiche che richiedono un adeguato riscaldamento durante i mesi freddi, il Sindaco ha emesso un'ordinanza volta a prorogare il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale.

Pertanto, con l'ordinanza emessa, si dispone la proroga del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento a Quart sino al 30 aprile 2024. Questa decisione mira a garantire un adeguato comfort termico per i cittadini di Quart, soprattutto in considerazione delle temperature particolarmente rigide che stiamo vivendo.

Questa ordinanza rappresenta un'azione preventiva e responsabile da parte dell'amministrazione comunale, che si impegna a fornire un ambiente abitativo sicuro e confortevole per tutti i residenti di Quart. In un momento in cui il freddo si fa sentire più del solito, questa proroga del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento si dimostra essere un'importante misura di supporto per la comunità.

L'amministrazione comunale invita i cittadini a fare buon uso di questa proroga, ottimizzando l'uso degli impianti di riscaldamento per garantire sia il comfort abitativo sia un consumo responsabile di energia. In questo modo, insieme, possiamo affrontare al meglio le sfide di questo inatteso clima freddo, continuando a lavorare per il benessere di tutti i residenti di Quart.

Con questa ordinanza, il Comune di Quart si conferma attento alle esigenze della sua comunità e pronto a prendere misure immediate per garantire un ambiente abitativo confortevole e sicuro, anche in condizioni climatiche eccezionali come quelle che stiamo vivendo.

La Comunità di Quart Affronta il Freddo con Solidarietà e Responsabilità

In un momento in cui il freddo si fa sentire con maggiore intensità del solito, la comunità di Quart si unisce con solidarietà e responsabilità per affrontare insieme le sfide di questa ondata di freddo. L'ordinanza del Sindaco per la proroga del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento è un passo importante verso il mantenimento del comfort termico per tutti i residenti.

Con l'approccio responsabile di ottimizzare l'uso dell'energia, possiamo garantire non solo un ambiente caldo e accogliente nelle nostre case, ma anche una gestione sostenibile delle risorse. In questo momento di difficoltà, è fondamentale la solidarietà tra vicini di casa, il supporto reciproco e l'attenzione per coloro che potrebbero avere particolari necessità durante il freddo.

Il Comune di Quart rimane impegnato nel garantire il benessere della sua comunità, e questa ordinanza rappresenta uno dei modi con cui l'amministrazione comunale si impegna attivamente a supportare i cittadini in queste condizioni climatiche avverse.

Insieme, con solidarietà e responsabilità, possiamo superare anche le sfide più rigide che l'inverno ci presenta, continuando a mantenere vivo lo spirito di comunità e supporto reciproco che caratterizza Quart.