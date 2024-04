Giro Next Gen, VDA sede della partenza domenica 9 iugno

E' stato presentato questa mattina a Roma, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Giro Next Gen, il più importante evento ciclistico a tappe per ciclisti Under 23, alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, del Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rcs Sport Paolo Bellino. All’evento ha partecipato l’Assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio.

La Valle d’Aosta sarà sede della grande partenza del Giro. Il programma prevede la cerimonia protocollare di presentazione delle squadre iscritte alla corsa rosa sabato 8 giugno ad Aosta, la cronometro individuale domenica 9 sempre ad Aosta, la tappa in linea Aymavilles-Saint-Vincent lunedì 10 e la partenza della tappa in linea Verrès-Pian della Mussa lunedì 11 giugno.

Domenica 9 giugno la partenza e l’arrivo della cronometro individuale saranno ubicati ad Aosta nella zona del nuovo polo universitario. Il circuito misura 11 chilometri e prevede una salita a metà percorso a Saint-Christophe, in località Toules.

Lunedì 10 giugno la carovana rosa partirà da Aymavilles per dirigersi verso Courmayeur; da lì il ritorno affrontando la salita di Les Combes per poi proseguire per tutta la valle centrale utilizzando le strade dell’envers sino ad arrivare a Saint-Vincent dove si affronta un piccolo circuito con un gran premio della montagna posto a 7 km dall'arrivo. La tappa Aymavilles-Saint-Vincent è lunga 121 chilometri.

Martedì 11 giugno tappa Verrès-Pian della Mussa di 127 chilometri con partenza dal paese in direzione est. I ciclisti lasceranno la Valle d'Aosta costeggiando la Dora Baltea, attraverseranno il Canavese per poi affrontare il primo arrivo in salita a Pian della Mussa nelle valli di Lanzo.

Secondo l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio si tratta di un’occasione importante di promozione del territorio e dell’immagine di una regione a grande vocazione sportiva che viene esaltata da eventi come il Giro Next Gen che tocca alcuni dei punti cardini della Valle d’Aosta sia dal punto di vista culturale, come il castello di Aymavilles e come Aosta, città seconda solo a Roma a livello di resti romani ancora visibili, che turistico, come Courmayeur e Skyway. Il disegno delle tappe porterà, inoltre, i ciclisti a toccare Saint-Vincent, importante zona termale, e Verrès, uno dei poli industriali della regione.

Il Giro Next Gen si inserisce in un contesto regionale di sport giovanile nel quale la Valle d’Aosta può contare sul maggior numero di praticanti tesserati per le varie federazioni sportive italiane in rapporto al numero di abitanti.