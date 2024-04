Piazza Chanoux ospita la grande musica il 1° maggio

Dopo il grande successo di pubblico registrato nel 2023 “al chiuso” del Teatro Splendor (causa maltempo), anche quest’anno l’Amministrazione comunale in occasione della giornata di festa e di riflessione del 1° Maggio proporrà un concerto gratuito alle ore 18,30 in piazza Chanoux con un gruppo di grande rilievo sia musicalmente sia per le tematiche delle sue canzoni e l’impegno sociale dimostrato negli anni, i “Mercanti di Liquore”.

Il gruppo brianzolo - ricostituito da un paio d’anni dal carismatico cantante e storico leader della formazione, Lorenzo Monguzzi – tornerà in Valle d’Aosta dopo diversi anni - l’ultima volta erano stati ad AostaClassica nel 2007 con Marco Paolini - per riproporre successi di un tempo e nuove composizioni nel classico stile che unisce folk, rock e canzone d’autore.

Prima dei “Mercanti di Liquore” la scena sarà occupata da un progetto musicale nato nell’ambito della rassegna “Cambio musica” della Sfom (Scuola di formazione e orientamento musicale della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale).

Sul palcoscenico allestito nel “salotto buono” cittadino si esibiranno insieme la Jazz Sfom Orchestra e il gruppo di musica e danza Sarayeye, creato dalla danzatrice e coreografa Francesca Spezzani. Con loro vi sarà al canto e alle percussioni Luca Brandoli che ha ideato il progetto “Buscando Cuba” portato in scena ad Aosta. Una rilettura dei canti sacri della Santeria cubana in lingua Yoruba attraverso il suono della big band, le armonizzazioni delle coriste e le tradizionali poliritmie dei percussionisti. Le musiche, sempre ispirate al mondo degli Orishas saranno la colonna dello spettacolo che vedrà in scena due ballerini, otto coristi guidati da Paola Mei, sei percussionisti e la Jazz Sfom Orchestra diretta da Manuel Pramotton.

Per scaldare la città e prepararla al grande concertone pre-serale, nel pomeriggio, a partire dalle 17,30, il centro storico sarà attraversato da due street band. Da piazza Arco d’Augusto prenderà il via la formazione toscana The Fantomatik Orchestra, mentre da piazza della Repubblica partirà la Sfom Street Band. Entrambi i gruppi convergeranno in musica in piazza Chanoux, trascinando con le loro note cittadini e visitatori alla volta dell’area del concerto dove daranno vita a una breve esibizione congiunta

In caso di maltempo le street band si esibiranno sotto i portici di piazza Chanoux senza percorso itinerante, mentre il concertone si terrà nel rinnovato Teatro Giacosa, sempre a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Mercanti di Liquore

“Sulla strada nuovamente con nuove canzoni e nuove strade, torniamo a camminare tenendo il tempo e tenendo la memoria. Perché è il nostro mestiere, per incontrare e raccontare che son troppi i colori del mondo, non li puoi chiudere in una bandiera” - rivela Lorenzo Monguzzi, voce chitarra e cuore dei Mercanti e aggiunge - intanto stiamo preparando un nuovo disco che parlerà di balordi, di coltivare l’ortica e di altre meraviglie periferiche”.

I Mercanti di Liquore sono un trio lombardo attivo tra il 1995 e il 2010 e poi dal 2021. Il loro repertorio era costituito da composizioni originali e da rivisitazioni di canzoni dai repertori di Fabrizio De André (da cui è ispirato il loro nome) e di altri autori della musica italiana.

Hanno collaborato con Marco Paolini per due spettacoli teatrali “Song n.32 (Concerto variabile)”, poi tradotto nell’album “Sputi”, e “Miserabili - Io e Margaret Thatcher” di cui i Mercanti di Liquore hanno composto tutte le musiche poi raccolte nell’album “Miserabili” del 2008.

Nel 2021, a distanza di 13 anni dal loro ultimo album, l’avventura dei Mercanti di Liquore è ripartita con il progetto “Mercanti di Liquore e I Figli Storti”, un'iniziativa benefica a favore di Emergency per la lotta al Covid-19 in tutta Italia, che li ha visti tornare in studio dopo anni di silenzio e dar luce a una nuova versione del singolo “Lombardia”, accompagnati da tantissimi artisti nonché amici di lunga data, i “Figli Storti” (tra gli altri, Andy -Bluvertigo-, Aimone Romizi -Fast Animals and Slow Kids., Cippa e Paletta -Punkreas-, Divi -I Ministri-, Elio Biffi -Pinguini Tattici Nucleari-, Francesco Moneti -Modena City Ramblers-, Omar Pedrini). Alla pubblicazione del 7 pollici è seguito un tour in tutta la penisola in cui, per la prima volta, la rinnovata formazione dei Mercanti di Liquore si esibisce in quintetto con basso, banjo, tastiere, fisarmonica e batteria.