AOSTA: NUOVA CAMPAGNA CON PRESIDI IN MATERIA DI RACCOLTA RIFIUTI

L'attenzione verso un servizio di raccolta rifiuti più efficiente e informativo è al centro delle azioni messe in atto dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la società Quendoz e varie altre realtà locali. Le ultime novità in materia di gestione dei rifiuti vengono presentate attraverso una serie di presidi informativi sul territorio, mirati a coinvolgere attivamente la comunità e a garantire una transizione fluida verso il nuovo sistema.

In collaborazione con l'Ana della Valle d’Aosta, il Tavolo delle risorse della co-progettazione, il servizio di portierato sociale e l'associazione del quartiere Cogne, saranno allestiti gazebo informativi dove il personale specializzato fornirà informazioni dettagliate sulle nuove modalità di raccolta, i servizi aggiuntivi disponibili e il passaggio alla tassa rifiuti puntuale (TARIP).

Un'attenzione particolare sarà dedicata anche alle fasce più vulnerabili della popolazione, con un'attività mirata di contatto sul territorio per supportare le persone anziane o in difficoltà nel richiedere e ritirare l'eco-tessera necessaria per il conferimento del rifiuto urbano residuo attraverso i nuovi contenitori condominiali.

Il calendario degli eventi prevede una copertura ampia su tutto il territorio comunale, con gazebo informativi dislocati in punti strategici. Lunedì 22 aprile, il mercato del quartiere Cogne di via Mont Fallère sarà sede del punto informativo durante la mattinata, mentre nel pomeriggio il gazebo si sposterà in piazza battaglione Cervino nel quartiere Dora. Il giorno successivo, martedì 23 aprile, sarà la volta di piazza Chanoux al mattino, seguita da un allestimento nel quartiere Dora e “Ida Désandré” di viale Europa nel pomeriggio di mercoledì 24. Infine, venerdì 3 maggio, i gazebo saranno presenti in piazza Salvo d’Acquisto nel quartiere Cogne al mattino e nel parcheggio di corso Saint-Martin-de Corléans di fronte alla scuola Cerlogne nel pomeriggio.

Queste iniziative rappresentano un importante passo avanti verso una gestione dei rifiuti più consapevole e partecipativa, che coinvolge attivamente la comunità locale e promuove una maggiore sostenibilità ambientale.