Il 25 Aprile ad Aosta: Celebrazione della Libertà con la Banda Municipale

Il 25 aprile è un giorno che risuona di significato per tutta l'Italia, un giorno di memoria e celebrazione per la liberazione dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad Aosta, questo giorno sarà celebrato con un concerto speciale della Banda Municipale cittadina, diretta dal Maestro Daniele Papalia, presso i portici del municipio di Piazza Emile Chanoux.

Alle 16.30, il concerto prenderà il via con un brano ormai tradizione: la trascrizione del canto popolare "Bella Ciao". Questo inno alla resistenza sarà seguito da "Lola Flores", uno dei più conosciuti pasodobles nell'ambito bandistico, scritto dal compositore argentino T. Tucci. Il vivace stile di danza del pasodoble ci trasporterà nell'atmosfera di attesa e sfarzo, evocando l'entrata dei matador nell'arena.

Il concerto proseguirà con la colonna sonora del film "Schindler’s List" di J. Williams, nell'arrangiamento per banda di N. Tailor. Seguirà un arrangiamento del brano "Copacabana" di B. Manilow, che ci farà immergere nell'atmosfera del famoso nightclub di New York.

Sinfonia Nobilissima e Overture di "Il Principe d'Egitto"

L'opera "Sinfonia Nobilissima" di R. Jager, compositore e direttore d'orchestra americano, presenterà al pubblico un viaggio attraverso tre sezioni: una breve introduzione, una sezione veloce e drammatica, e una sezione centrale lenta ed emozionante, per concludersi con uno stile veloce e sincopato.

Coldplay in Symphony e Oltre le Stelle

Il medley "Coldplay in Symphony" di B. Appermont ci regalerà un collage delle canzoni più famose del celebre gruppo britannico, tra cui "A Sky Full of Stars", "Clocks", "The Scientist" e "Viva La Vida". Seguirà "Kepler 452b" del compositore italiano A. Rossi, ispirato alla scoperta nel 2015 di un pianeta simile alla Terra distante 1400 anni luce.

Liverpool Sound Collection e Il Canto degli Italiani

Il concerto si concluderà con "Liverpool Sound Collection", un medley di alcune canzoni conosciute, tra cui "The House of the Rising Sun", "A World Without Love" e "Don’t Let Me be Misunderstood" del compositore giapponese T. Sahashi. Infine, in occasione dell'ammainabandiera delle 17.30, non può mancare l'esecuzione de "Il Canto degli italiani" nella trascrizione dal manoscritto originale del valdostano M° Fulvio Creux.

Questo concerto non è solo un momento di intrattenimento, ma un'opportunità per riflettere sull'importanza del 25 aprile e dei valori di libertà, resistenza e solidarietà che esso rappresenta. È un'occasione per onorare coloro che hanno lottato per la nostra libertà e per guardare al futuro con speranza e determinazione.

Il concerto della Banda Municipale ad Aosta il 25 aprile non è solo un evento musicale, ma un omaggio alla storia e alla libertà. Unisce tradizione e innovazione musicale, offrendo al pubblico un viaggio attraverso emozioni, ricordi e speranze. Un'occasione per celebrare la libertà conquistata e per rinnovare l'impegno a preservarla per le generazioni future.