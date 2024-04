Aosta: La riqualificazione energetica arriva nell'edilizia residenziale pubblica

Nel cuore della città di Aosta, il social housing si evolve verso un futuro più sostenibile con il primo progetto di riqualificazione energetica di un condominio di edilizia residenziale pubblica (ERP). L'edificio in questione, situato in Corso Saint Martin de Corleans n° 91-93 e di proprietà dell’A.R.E.R. Valle D’Aosta - Azienda Regionale Edilizia Residenziale, è ora un esempio di sostenibilità grazie all'intervento durato circa 12 mesi che ha visto l'installazione di soluzioni innovative offerte da ROCKWOOL.

Prima dell'intervento, l'edificio presentava una facciata in mattoncini tipica dell'edilizia popolare degli anni '80, che influiva negativamente sui consumi energetici. Con un consumo di energia per 179,86 kWh/m2 all'anno e una superficie disperdente totale di 3800 mq, l'edificio necessitava di un intervento che unisse elevati standard ambientali ed energetici per renderlo più efficiente.

Il progetto di riqualificazione energetica ha visto l'utilizzo di soluzioni all'avanguardia fornite da ROCKWOOL. Una facciata ventilata REDAir è stata installata su tutte le pareti esterne dell'edificio, mentre sui terrazzi è stato scelto il sistema a cappotto REDArt. I pannelli esterni, disposti in modo sfalsato per creare un "effetto mattone", sono stati realizzati con Rockpanel per un risultato estetico più naturale e armonioso con l'ambiente circostante.

Durante l'intervento, è stato possibile integrare all'interno dei moduli della facciata le tubazioni per l'acqua calda e l'acqua fredda centralizzata dell'intero condominio. È stata quindi installata una pompa di calore centralizzata per la produzione di acqua calda sanitaria, con accumulo termico e scambiatore rapido. Tutte le 28 unità abitative sono state dotate di serramenti in PVC e di un impianto di Ventilazione Meccanica Controllata ("VMC") di tipo puntuale per migliorare ulteriormente il comfort abitativo. Inoltre, il tetto è stato isolato con Hardrock Energy Plus per permettere l'installazione di un impianto solare termico e di un impianto fotovoltaico composto da 28 pannelli, per un totale di 12.000 kWh di energia annua autoprodotta.

L'intero edificio ha subito una trasformazione significativa grazie alle soluzioni ROCKWOOL, passando da una classe energetica E alla classe A2. Questo importante miglioramento è stato ottenuto con un investimento totale di circa 1,5 milioni di euro + IVA. In termini di risparmio energetico, la riqualificazione ha permesso una riduzione dei consumi iniziali di circa il 75%, arrivando a 46,44 kWh/m2 all'anno. La trasmittanza delle pareti e del tetto è stata notevolmente migliorata, raggiungendo rispettivamente 0,14 e 0,18 W/m2K. Inoltre, l'edificio ha aumentato il profilo di sicurezza antincendio grazie all'isolamento realizzato con i prodotti ROCKWOOL.

Il progetto è stato realizzato nel 2023, sotto la progettazione e direzione di Ing. Andrea Rotta e Arch. Francesca Pizzini, con l'impresa Giesse Impianti Srl come esecutore dei lavori.

ROCKWOOL: Un Leader Mondiale nella Sostenibilità

Il Gruppo ROCKWOOL, fondato nel 1937, è un leader mondiale nella realizzazione di prodotti e soluzioni sostenibili in lana di roccia, che trovano applicazione in diversi settori, dal real estate ai trasporti, dall’orticoltura alla gestione delle risorse idriche. La mission del Gruppo è quella di realizzare prodotti e soluzioni partendo dalle proprietà naturali della roccia, per affrontare le sfide attuali, tra cui la riduzione dell’impronta energetica e l’offerta di soluzioni per proteggere la vita, i beni e l'ambiente creando ambienti confortevoli, sicuri e sani. Quotato al NASDAQ di Copenaghen, ROCKWOOL conta circa 12.400 dipendenti in 40 Paesi. Le attività di produzione di ROCKWOOL sono articolate in 51 stabilimenti produttivi che operano in tutto il mondo.

Un Futuro Sostenibile per il Social Housing di Aosta

Il progetto di riqualificazione energetica dell'edificio dell'A.R.E.R. in Corso San Martin de Corleans è un passo concreto verso un futuro più sostenibile per il social housing di Aosta. Grazie alle soluzioni innovative di ROCKWOOL, questo condominio di edilizia residenziale pubblica si trasforma in un modello di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, offrendo un ambiente abitativo migliore per i suoi residenti e contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale della città. Un esempio di come la collaborazione tra istituzioni, aziende e professionisti possa portare a risultati tangibili e positivi per la comunità e per l'ambiente.