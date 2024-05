Aosta: Atto irresponsabile della minoranza interrompe lavori consiglio

Lo spiegano i gruppi di maggioranza. La decisione di convocare anticipatamente il Consiglio, approvata all'unanimità durante la conferenza dei capigruppo del 24 aprile 2024, era stata presa con il chiaro obiettivo di rispettare i termini stabiliti dalla normativa e assicurare una discussione adeguata del rendiconto. Tuttavia, il gruppo della Renaissance Valdôtaine ha scelto di sollevare una questione di legittimità in apertura dei lavori, mettendo in discussione non solo la tempistica della convocazione, ma anche il ruolo stesso della Conferenza dei capigruppo.

Questa mossa appare come un uso strumentale delle prerogative del Consiglio, che non solo rallenta gli investimenti e i lavori programmati, ma mina anche la fiducia dei cittadini nell'efficacia e nella serietà delle istituzioni locali. È difficile non interpretare questo gesto come il frutto di tensioni interne all'opposizione, il cui impatto negativo è stato subito avvertito da tutti i presenti.

I gruppi di maggioranza hanno prontamente condannato questo comportamento irresponsabile, sottolineando lo sforzo congiunto degli uffici e della Giunta per finalizzare il rendiconto nel più breve tempo possibile. Pietro Varisella, Laurent Dunoyer e Paolo Tripodi, capigruppo consiliari rispettivamente di Alliance Valdôtaine, Union Valdôtaine e Progetto Civico Progressista, hanno espresso con fermezza la delusione e la preoccupazione per l'incidente che ha interrotto i lavori del Consiglio.

In un momento in cui la collaborazione e la coesione dovrebbero essere le priorità assolute, è essenziale che tutti i membri del Consiglio Comunale, indipendentemente dall'appartenenza politica, si impegnino a lavorare per il bene comune e a rispettare le regole e le procedure stabilite per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche.