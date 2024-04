Aosta: Biblioteca diffusa, progetto dell’Associazione femminile Piccole Donnole

Sabato 11 maggio 2024, alle ore 16, al Parco di Entrebin (Aosta), si terrà la presentazione della Biblioteca diffusa, un progetto a cura dell’Associazione femminile Piccole Donnole – APS, che prevede la realizzazione di una rete di 9 punti lettura sul territorio delle frazioni di Arpuilles, Entrebin ed Excenex.

L’Associazione è stata fondata da 9 donne residenti nei tre villaggi, native o provenienti da luoghi vicini e lontani, con l’intento di valorizzare il territorio che le ospita, ricco di boschi, sentieri da esplorare, storie da raccontare, luoghi da scoprire e antiche tradizioni da tenere in vita.

La Biblioteca diffusa, realizzata con il sostegno del Comune di Aosta, è il primo progetto dell’Associazione, frutto di un lavoro iniziato nell’ottobre del 2022, che ha l’obiettivo di diffondere cultura e promuovere eventi e iniziative per la comunità.

L’inaugurazione prevede una mostra a cielo aperto delle librerie costruite appositamente per il progetto da artigiani locali e sarà legata ad un evento artistico. La partecipazione all’evento è gratuita. Il ritrovo è previsto all’ingresso sud del Parco, da dove il pubblico sarà condotto in un piccolo, ma intenso, viaggio che darà vita all’evento.

Successivamente, le librerie verranno installate nei punti lettura individuati, andando così a creare un circuito ad anello che collega i tre villaggi e abbraccia diversi sentieri tra cui il Rû Neuf, il Rû Bourgeois e la mulattiera per Punta Chaligne.

La rete di piccole librerie permetterà la diffusione della cultura in un ambito naturale alla portata di tutti. Sarà possibile trovarvi libri per tutte le età, grazie alla donazione di Ester Gallizioli, che ha deciso di condividere parte della collezione del marito Gianni Barbieri, appassionato lettore e scrittore, scomparso prematuramente.

Il circuito non è un book crossing, i libri sono catalogati, potranno essere presi e poi restituiti in uno dei punti lettura della rete. Per donazioni di libri è possibile scrivere a piccoledonnole@gmail.com.