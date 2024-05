Aosta: "L'avventura di Crescere Insieme tra Confini e Possibilità" - Un Incontro nel Nido di Via Roma

Nel vibrante tessuto educativo della città di Aosta, un evento imperdibile si profila all'orizzonte, promettendo di offrire spunti preziosi e riflessioni profonde alle famiglie che vi parteciperanno. Il prossimo mercoledì 15 maggio alle ore 17:45, il nido di infanzia situato in via Roma, 29 e gestito dalla cooperativa sociale "Aldia", sarà il palcoscenico di un incontro che si preannuncia emozionante e stimolante.

Sotto il titolo suggestivo di "L'avventura di Crescere Insieme tra Confini e Possibilità", l'evento, parte integrante della programmazione del Coordinamento Nidi di Aosta, si propone di esplorare uno degli aspetti più delicati e cruciali della relazione tra adulti e bambini: la gestione dei limiti e delle possibilità nel percorso di crescita dei più piccoli.

Condurrà l'incontro la rinomata pedagogista, psicomotricista ed esperta di educazione in natura, Simona Vigoni, nota per il suo approccio empatico e innovativo alla relazione educativa. Attraverso un'analisi approfondita e una riflessione condivisa, sarà affrontata la complessa tematica delle difficoltà che gli adulti incontrano nel momento cruciale di dover dire no ai bambini e alle bambine.

L'incontro, della durata prevista di circa un'ora e mezza, si prefigge di essere un momento di condivisione e apprendimento reciproco, in cui le famiglie potranno confrontarsi, condividere esperienze e strategie, e trovare ispirazione per affrontare al meglio le sfide quotidiane legate all'educazione dei propri figli.

Questa occasione rappresenta un'opportunità unica per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e per crescere insieme, aprendo nuovi orizzonti e scoprendo nuove possibilità nel meraviglioso viaggio dell'educazione e della crescita.