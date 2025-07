Proroga del termine per le iscrizioni ai soggiorni marini del Comune di Aosta

Si informa che il termine per le iscrizioni ai soggiorni marini organizzati dal Comune di Aosta è stato prorogato fino a domenica 27 luglio (compreso) per l’iscrizione al primo turno , e fino a domenica 3 agosto (compreso) per l'iscrizione al secondo turno .





Le iscrizioni possono essere presentate esclusivamente online all’indirizzo https://forms.gle/CpCTS2wexkMbCCc79 .





L’offerta, dedicata ai minori dagli 8 ai 14 anni (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), si articola in due turni di 10 giorni e 9 notti nel mese di agosto, dall’1 al 10 e dal 17 al 26, entrambi a Cesenatico (Forlì-Cesena).

Sono disponibili in totale 60 posti (30 + 30) che verranno assegnati attribuendo priorità di accesso ai minori residenti nel comune di Aosta e, in subordine, a quelli residenti sul territorio regionale.





Le quote di compartecipazione al servizio a carico delle famiglie, per i 10 giorni previsti dal turno, sono determinate sulla base del valore dell’attestazione ISEE, e saranno di 400 euro a turno per minore per Valori Isee inferiori a 18 mila euro e di 500 euro per valori Isee superiori.

Benché nei suoi aspetti più pratici, quali il trasporto, il progetto riunisca gestionalmente le due fasce di età, le attività in loco, così come le attenzioni ricreativo-educative, verranno indirizzate in maniera distinta e calibrata, tra le due fasce di età sopra citate, in modo da rispettare e tutelare le richieste specifiche di bambini/e e ragazzi/e. ./.





Nel complesso i soggiorni saranno, comunque, contraddistinti da differenti attività sportive, ludiche e ricreative tra spiaggia, mare, sport e attività laboratoriali tra cultura e scienze: attività pensate per socializzare, risolvere problemi concreti, esercitare la propria autonomia e sviluppare fiducia in sé. Alcune attività motorie di squadra saranno finalizzate a favorire la socializzazione e la cooperazione tra i partecipanti, valorizzando principi educativi quali il rispetto delle regole, la lealtà, la solidarietà, e l'inclusione sociale, mentre alcune attività educative avranno per obiettivo la scoperta del territorio attraverso attività pensate per far conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze del territorio, e che valorizzino la curiosità e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale delle zone circostanti.